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V New Yorku jsem zjistil, jak moc jsem spokojený se životem v Česku, říká Cina

Alida Horváthová
  16:00

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Jan Cina | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

K umění inklinoval Jan Cina už jako kluk. A tak nebylo překvapením, že se později vydal právě touto cestou. Kavárna nedaleko pražské scény, kde Jan Cina působí, hučela jako úl. Vyprávěl nejen o své práci, ale líčil i své zkušenosti z pobytu v New Yorku. „Běžím za vámi rovnou ze zkoušky Human Zoo, což je představení, které hrajeme v Nové Spirále,“ řekl mi po příchodu.

Jaké to je divadlo?
Nová Spirála je unikátní prostor na pražském Výstavišti. Za inscenací Human Zoo – Gospelová anarchie stojí režisér Viktor Tauš a choreografka Kristína Tukan Martanovičová. Oba se nadchli pro gospel a to nadšení přenesli i na nás. Když se podíváte na gospelové zpěváky, jak do toho jdou naplno, kolik energie v jejich projevu je, tenhle žánr vás ohromí.

Měl jsem nápad, že bych mohl jít na konkurz
na Broadway, aspoň pro ten zážitek. Ale jak se blížil
a já poznával lidi, kteří na ty konkurzy chodí, zjistil jsem, jak je složité obstát.

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