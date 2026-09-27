Jaké to je divadlo?
Nová Spirála je unikátní prostor na pražském Výstavišti. Za inscenací Human Zoo – Gospelová anarchie stojí režisér Viktor Tauš a choreografka Kristína Tukan Martanovičová. Oba se nadchli pro gospel a to nadšení přenesli i na nás. Když se podíváte na gospelové zpěváky, jak do toho jdou naplno, kolik energie v jejich projevu je, tenhle žánr vás ohromí.
Měl jsem nápad, že bych mohl jít na konkurz
na Broadway, aspoň pro ten zážitek. Ale jak se blížil
a já poznával lidi, kteří na ty konkurzy chodí, zjistil jsem, jak je složité obstát.