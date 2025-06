Honzo, od roku 2021 a vašeho vítězství ve StarDance uplynuly pouhé čtyři roky. Je stále ještě na co navázat ohledně zkušeností z parketu nebo jste opět nepopsaný list?

Musím se přiznat, že od StarDance jsem na parketu se svojí taneční partnerkou stál maximálně třikrát. Pohybu se věnuju, ale vůbec ne společenskému tanci, standardu nebo latině. Musím ale říct, že mně StarDance utvrdila ve vášni pro tanec a v tom, že mi tanec dělá dobře a cítím se v něm moc příjemně, po soutěži jsem se mu začal věnovat v různých formách.

Experimentoval jste i s flamencem...

Ano. A s výrazovým tancem, s improvizací, takže se dá říct, že na získané zkušenosti navazuju. Do fraku, tanečních bot a držení jsem nicméně tolikrát nezaplul, takže to bude velký a tuším, že i trochu bolestivý návrat, protože bolest k tomu společenskému, profesionálnímu tanci prostě patří.

StarDance Tour bude letos ochuzena o náročnost přímého přenosu, nicméně přinese atmosféru hal plných fanoušků, kteří chyběli v klasické StarDance. Co z toho je podle vás víc stresující?

Vlastně nevím, zatím nemám to srovnání. Vždycky jsem byl strašně nervózní, abych to nezapomněl, měl jsem takové blackouty před vystoupením. Když o tom teď takhle uvažuju, je pravda, že během přímého přenosu má člověk strach udělat nějakou chybu, protože to uvidí statisíce nebo miliony lidí, kteří se na to dívají v televizi.

Takhle naživo v hale to uvidí „jenom“ ti lidé, kteří tam budou, a protože je to mnohdy jen okamžik, zase to rychle odplyne. Bude to kouzlo z toho sdíleného teď a tady. Takže teoreticky by to mohlo být méně stresové, ale jaká bude realita, se ukáže. Myslím si, že budu stejně hodně nervózní, ale těším se na tu atmosféru, to bude asi opravdu velký zážitek.

Je to takové divadelní představení, na to jste zvyklý.

Třeba finále StarDance, které je pro celý tým podle mě nejvíc stresové, jsem si nejvíc užíval. Pro mě bylo mnohem horší, když nás tam na začátku bylo hodně a tančili jsme třeba až poslední, takže celý ten přenos čekáte, až na vás dojde, a pak musíte podat bezchybný výkon. Ve finále byl člověk na parketu pořád, neustále se bleskově převlékal, což mě zaprvé hrozně bavilo a zadruhé mi to připomnělo to, co znám z divadla.

Prostě je potřeba být stále na 100 % připravený. Zároveň bylo hezké, že to bylo naposled, všichni jsme si řekli, pojďme si to hlavně užít, protože už se to nebude opakovat. To jsme tedy samozřejmě nevěděli, že nás čeká Tour, což je za mě opravdu splněný sen.

V každém rozhovoru jsem říkal, že kdyby se šlo do StarDance vrátit nebo se třeba konalo nějaké „the best of“, tak okamžitě jdu. Herci milují rituály před divadelními představeními, patříte k nim? Pokud ano, budou vás provázet i s během StarDance Tour?

Určitě nějaké rituály vzniknou. Ve StarDance jsem měl takový nápad, se kterým jsem přišel za Martinou Viktorií Kopeckou, že bychom vždy před přenosem dali všichni dohromady takovou společnou modlitbu. Dělali jsme to každý přenos a bylo to moc hezké, takové společné zastavení, které nás spojovalo. Uvidíme, jestli něco takového nastane. S Adrianou jsme nic moc neměli, jenom jsme si vždycky nahlas říkali: „pojďme si to užít, protože to je to jediné, co od toho chceme.“ To myslím, že bude platit stále.

Na který z tanců se už teď těšíte a který doufáte, že letos ani neproběhne?

Bral bych skoro všechny, ale nejradši latinu, ta je mi nejbližší. Určitě bych se rád vyhnul jivu, pro ten prostě nejsem stvořen a jive není stvořen pro mě a ani mu nechci dávat druhou šanci. Tam to mám uzavřené

Doporučil byste účast ve StarDance svému kolegovi nebo partnerovi? Proč ano a proč ne?

Rozhodně ano, protože to je skvělý zážitek. Za mě se tam zpevníte nejenom fyzicky, ale i psychicky. Já jsem si uvědomil, že zatímco celý život někoho hraju, tady jsem byl poprvé sám za sebe. Lidé mě znají jako herce a představitele nějaké postavy, a tady jsem byl za Jana Cinu. V něčem to bylo náročné, v něčem velmi posilující a objevné. A to si myslím, že může být pro herce/herečky zajímavá zkušenost.

Když vám dojde, že diváci hlasují pro vás, pro společný výkon s vaší taneční partnerkou, pro to, co z vás cítí, je to velmi cenné a opravdu moc si toho vážím. Všem bych to doporučil. Také bych všem doporučil, aby nepodceňovali tréninky! My je sice nepodcenili, ale protože jsem měl i jiné pracovní závazky, začali jsme trénovat trochu později, a pak nám to, myslím, ve finiši chybělo.

V čem očekáváte jinakost projektu StarDance Tour od běžného ročníku a co vás láká na road show?

Musím se přiznat, že jsem zaznamenal, že v Británii, kde vznikla StarDance – Dancing with the Stars, tuto Tour měli. Pak jsem zaznamenal obdobu i loni na Slovensku. A tak jsem teď šťastný, že je to i u nás. Očekávám táborovou atmosféru, která je pro nás účastníky neskutečná. Je to vlastně jedinečné setkání, protože v takovém mixu bychom se asi nikdy běžně nepotkali.

Zároveň to, že mám stejnou zkušenost, prošli jsme si stejnými stresy, stejnou únavou, stejnou radostí, a všechno to můžeme společně sdílet, je prostě opravdu posilující a zázračné. Očekávám také, že se v halách nakumuluje veliká energie od nás, poroty i diváků, a těším se, že si na tom uletíme všichni společně.

Těšíte se na někoho speciálně? Na lidi, které znáte, anebo naopak na někoho, s kým se poznáte díky StarDance Tour?

Určitě se těším na Leoše Mareše a Zuzanu Dvořákovou Šťastnou. S Leošem se profesně známe, párkrát jsme se potkali. A pamatuju si ho i ze StarDance, kde mě moc bavil a myslím, že všechny překvapil. Těším se na jeho profesionalitu. Pak se rozhodně těším na Tatianu Dykovou, se kterou bych si rád zatančil i jen tak, a tak trochu doufám v nějaký taneční večírek třeba po některém z vystoupení. Tatiana je totiž skvělá tanečnice a myslím, že má ráda večírky.

Těším se na Oskara Hese a ta jeho čísla, protože jsem jeho největší fanoušek. Těším se na nějaké společné vystoupení, které nás, aspoň doufám, také čeká, a jsem zvědavý už teď. No a samozřejmě se těším na čas s Adrianou, svojí taneční partnerkou. Díky StarDance se z nás stali přátelé a máme se od té doby v životě, takže je to další skvělá příležitost se spolu zase vidět a strávit spolu nějaký čas.

Adriano, spolu s Honzou jste vyhráli StarDance v roce 2021. Jak na ten váš ročník vzpomínáte a zůstali jste si jako přátelé blízcí?

Ročník 2021 byl výjimečný hned z několika důvodů. Spojení s Honzou je rozhodně jedním z nich. Ráda na tu řadu vzpomínám, protože mě tvorba velmi bavila a pracovat v takovém projektu, jako je StarDance, s někým, koho to baví a záleží mu na tom – to je práce za odměnu. Zároveň jsme se s Honzou, dá se říct propojili i na jiné rovině, takže ano, hrdě potvrzuji, že jsme dobří kamarádi.

Honza je múzami milovaný. Co vás baví na jeho tanečním projevu nebo na tom, jak přistupuje k novým tancům, které neovládá?

Honza je dříč a má velmi dobrý cit pro propojení hudby s pohybem. Dokázal se skvěle naladit na každý tanec a vnést do něj něco navíc. Jinak si ale myslím, že koukat na tančícího Honzu bude bavit každého, tam ani není potřeba to nějak pojmenovávat.

Jste ve StarDance Tour jediná, kdo bude tančit se dvěma partnery – s Pepou a Honzou. Spojuje ty dva lidsky něco?

Na první dobrou mě asi napadá nadhled. A pak taky já.

Necítíte to trochu jako handicap nebo více práce?

Určitě to nevnímám jako handicap, ale naopak jako dar, že si můžeme znovu zatančit to, co jsme s oběma společně vytvořili. Navíc to budu mít na rozdíl od ostatních párů o něco pestřejší. Sice více práce a příprav, ale těším se na oba!