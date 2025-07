Filmové vary 2025 Sledovat další díly na iDNES.tv

Český návrhář Jan Černý má to štěstí, že mohl jít po červeném koberci na zahajovacím ceremoniálu 59. filmových Varů. Jaký to byl pocit?

Byla to pro mě premiéra. Já jsem se Ani ptal v autě, protože jsme jeli s Aňou, co mám vlastně dělat? A jak to tam probíhá všechno? Tak mi dala instrukce a zvládli jsme to.

On to málokdo ví, ale ty šaty měly devět kilo. A ještě tam hrála roli spousta elementů, takže mohly být ještě těžší?

Mohly být mnohem těžší. To byl můj jediný strach, aby to vůbec bylo unositelné na ten red carpet (červený koberec - pozn. red.). Přinejhorším by se třeba po tom red carpetu převlékla. Naštěstí nemusela. Tančila v tom, myslím, ještě i na afterparty, takže jí to zas tak nepříjemné naštěstí nebylo. Ale bylo to sklo, tak to něco váží.

Jak reflektuje člověk s takovým módním citem červený koberec a všechny ty outfity, které po něm prošly?

Úplně na rovinu: Já jsem teď v takové smršti, po tom, co se stalo, s těma našima šatama, že jsem neviděl všechny. Ale to, co jsem viděl, a co mě zaujalo, myslím, že bylo fakt jako krásné. Přijde mi, že letos se ten red carpet dost povedl a celé Vary mám pocit jsou na mezinárodní úrovni a mám z toho radost.

My jsme taky říkali, že letos je to takové velmi střídmé, elegantní a hodně se sázelo na jistotu.

To není, myslím si, úplně náš případ. (smích) Myslím si, že to, co jsem udělal pro Aňu, je všechno jenom ne běžné a obyčejné.

Máme tu samozřejmě diváky, kteří přišli na filmy do Varů a potom zvědavce, co se přišli vyfotit s celebritami. Jak se oblékli oni na kolonádu?

To je hrozně těžké, protože já to sám chápu. Je tady skoro třicet stupňů a když čekáš frontu na film a na lístek, tak asi chceš mít něco, v čem se úplně neupečeš. Já sám jsem včera běhal ve smokingu půl dne, protože jsme ještě i fotili ty šaty a fakt jsem to už v jedenáct zabalil a šel jsem si lehnout úplně vyřízený. Takže chápu, že lidi se oblečou pohodlně. Současně jsme ve Varech na festivalu, tak si můžeme dát aspoň košili třeba.

Existuje celebrita, ze které jste měl třeba jako dítě respekt, z televize, z filmu? Kdo na vás z herců, hereček, moderátorů působil autoritativně?

Přemýšlím i ve spojení, koho jsem viděl včera právě na zahajovacím ceremoniálu, koho jsem se dřív bál, ale asi mě nikdo nenapadá. Mně se zdá, že ty čeští herci jsou všichni takoví hrozně milí, že si úplně nevybavuji někoho, kdo by byl úplně na mě…

Jarka Obermaierová?

Nevím, třeba trošku. Ale taky jde o respekt. I z Ani jsem třeba já měl velký respekt, když jsme se poprvé seznámili a začali řešit ty šaty. Já jsem ji velmi bral a doteď jí velmi beru a vážím si jí a vůbec jsem nevěděl, jak bude reagovat.

Vám se povedlo si na české scéně udělat to nejlepší jméno, a pak dojde na ta shledání s celebritami z toho „A listu“. Jaká je potom realita?

Hrozně hezká. Včera jsem říkal asi deseti různým hercům a herečkám, se kterýma jsme se včera bavili na ceremoniálu, že se tu cítím infiltrovaný do úplně jiného prostředí. Přeci jen ta móda a film jsou určitě spojené nádoby, ale jsou to přece jenom trošku jiné bubliny. Takže já si tu přijdu trošku jako na dovolené, úplně v nějakých jiných kruzích. Ale je to hrozně hezký. Naopak za mnou včera třeba chodili i další herci, herečky a říkali, že ty šaty jsou fakt neuvěřitelný, že je tam viděli naživo a slyšeli, jak cinkají, takže mě to moc potěšilo.