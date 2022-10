Své obrázky jsem nacenil, jako bych byl po smrti, prozradil Jan Budař

„Mám jednotnou cenu bez ohledu na formát. Jednou to bude mít obrovskou cenu, a tak jsem si řekl, že tu cenu tomu dám už teď za života, že je zbytečné čekat po mojí smrti. Takže jsem nacenil obrázek, jako už by byl po mojí smrti,“ prozradil Budař s tím, že ceny jsou opravdu vysoké. „Je to drahý, není to levná záležitost, ale myslím si, že je to skvělá investice. Můžu říct, že ilustrace z Prince Mamánka stála sto tisíc korun, které jsme pak vložili do realizace filmu.“

Princ Mamánek je pohádka, kterou Jan Budař napsal, režíroval, produkoval, složil k ní hudbu a zahrál si i titulní postavu. Peníze na realizaci filmu sháněl dlouhých osm let, a než se mu to povedlo, zemřeli představitelé zásadních rolí.

„Libuše Šafránková a Josef Abrhám měli v tom filmu původně hrát mé královské rodiče, ale jak čas běžel, už se to nepodařilo,“ postěžoval si Budař. Po Libuši Šafránkové nabídl roli Haně Maciuchové, ale ani ta už ji ze zdravotních důvodů nemohla hrát. „Nakonec se podařilo do té role obsadit Janu Nagyovou, dávnou Arabelu. Po dvaceti osmi letech se vrací před kameru. Mám radost, že je to takový comeback snů. Krále hraje Martin Huba.“

Jana Nagyová a Jan Budař ve Varech představili chystanou pohádku Princ Mamánek (6. července 2022).

Libuši Šafránkovou a Josefa Abrháma si však diváci v těchto rolích mohou aspoň poslechnout. Stihli totiž pohádku v roce 2015 namluvit jako audioknihu.

Kromě Prince Mamánka se Jan Budař v poslední době objevil v kinech také ve filmu Jan Žižka. Na svou roli v tomto velkofilmu se svědomitě připravoval. „Věděl jsem, že když se chci připravit na tu roli, chci zažít středověk. Odjel jsem do Beskyd bez mobilu, bez peněz, bez platební karty. Nechal jsem se zarůstat vousem a živil jsem se směnným obchodem. Pomohl jsem kováři vykovat háčky a za to jsem dostal oběd. Nebo jsem přibíjel bednění na saunu a za to jsem dostal nocleh a jídlo,“ vzpomínal Budař v 7 pádech Honzy Dědka, které TV Prima vysílá v úterý.