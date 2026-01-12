Po více než roku ve společnosti. Ještě nevím, říká Boušková o návratu ke hraní

Jana Boušková za pomoci Václava Vydry během natáčení Tobogánu, kde byli hosty také Viktor Preiss a Věra Martinová, došla na pódium. Přestože kvůli nemoci výrazně zhubla, s moderátorem Alešem Cibulkou a svým mužem bavila diváky.
Kromě historek z mládí, došlo i na otázku ohledně jejího návratu ke hraní. „Ještě nevím, na jaře se rozhodnu. Když není zdraví, není nic, vlastně nemůžete ani pracovat,“ řekla Jana Boušková.
Herečka po operaci páteře kvůli zlomenině bederního obratle musela být jistou dobu upoutána na lůžko. Její potíže se zhoršily i kvůli narkóze, kterou podstoupila.
„Jana byla tři měsíce na posteli, nemohla vůbec vstát. Měla operovanou páteř a teď už je po rehabilitacích, vrátila se z rehabilitačního ústavu a už týden je doma. Celé to trvalo sedm měsíců, co byla po nemocnicích,“ řekl loni v létě Václav Vydra pro Super.cz.
Po narkóze se herečce navíc rozjely paměťové a motorické problémy a musela zrušit práci v divadle i namlouvání komentářů k pořadu Prostřeno!. V něm ji zastoupila kolegyně Jana Paulová.
|
1. března 2013