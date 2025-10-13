Janu Bendigovi posílají ženy svoje oblečení. Točí v něm seriál

Autor:
Na YouTube točí seriály, ve kterých mimo jiné paroduje romskou komunitu. Když si ale měl Jan Bendig stoupnout před kameru v seriálu Ratolesti, nebylo mu úplně do smíchu. Zároveň si tím však splnil jeden dětský sen. „Každý kluk si chce zajezdit s popelářským autem,“ říká.
Jan Bendig (Praha, prosinec 2023)

Jan Bendig (Praha, prosinec 2023) | foto: Profimedia.cz

Jan Bendig na představení show Naked Attraction Česko & Slovensko (2025)
Jan Bendig
Jan Bendig
Jan Bendig
57 fotografií

„Před natáčením popelářský vůz sice vyčistili, protože ještě krátce předtím byl v provozu, ale i tak dost smrděl. Učili mě, jak se na to zadní stupátko správně postavit, kde se držet a čemu se vyhnout. Bylo to fakt zajímavé,“ popisuje Bendig.

V desetidílném seriálu Ratolesti hraje několikanásobného otce, který pracuje jako popelář. „Zároveň začne pomáhat policistům sledovat lidi, kteří mají co do činění s drogami,“ přibližuje postavu svého Václava. „Ale dělá to i kvůli sobě – chce, aby mu policajti pomohli dostat se s rodinou z problémové ulice na lepší místo.“

Jan Bendig v seriálu Ratolesti (2025)

Byl překvapený, že si ho režisér Michal Blaško do role vybral. „Nejsem herec, ale zpěvák. A i když s mým partnerem Lukášem točíme naše YouTube seriály, tohle jsem nečekal. Byla to pro mě velká výzva. Naštěstí byli všichni hrozně milí. Chápali, že si text nezapamatuju tak rychle jako třeba Aňa. Ta se na scénář podívala a hned šla točit. Já jsem se učil doma a pak měl před kamerou okno – přece jen hrát s Aňou Geislerovou…“ směje se Bendig. „Kvůli mně se některé scény točily déle, ale Aňa byla úžasná – uklidňovala mě, napovídala texty,“ dodává.

Při natáčení si s Geislerovou prý skvěle rozuměli. „Zjistili jsme, že máme hodně společného – třeba oba milujeme Harryho Pottera. A když jsme netočili, zpívali jsme si cikánské písničky, třeba od Věry Bílé. Byla tam skvělá atmosféra, rád na to vzpomínám.“

Roli získal přes konkurz, na kterém byl prý ještě nervóznější než při natáčení. „Naštěstí tam byla moc milá paní, která mi pomohla. Ale vůbec jsem nečekal, že mi pak zavolají, že mě berou,“ přiznává upřímně.

Matouš Ruml, Aňa Geislerová a Jan Bendig v seriálu Ratolesti (2025)

Seriál Ratolesti se věnuje problémům, které trápí dnešní mládež, a ukazuje různé situace, do nichž se mladí lidé mohou dostat.

Jan Bendig na svá školní léta vzpomíná s rozpaky. „Nejvíc jsem nesnášel vstávání. Vždycky jsem předstíral, že mám horečku nebo mě bolí v krku, jen abych nemusel do školy,“ směje se. „Od první do třetí třídy jsme se sestrou byli jediní Romové ve škole, takže nám spolužáci často dělali naschvály,“ dodává.

Základní školu nakonec dokončil v Anglii, kam se rodina přestěhovala za lepším životem. Po návratu do Česka se proslavil v SuperStar a postupně si vybudoval renomé jako výborný zpěvák.

V posledních letech se kromě hudby věnuje i natáčení. Se svým partnerem a manažerem Lukášem Rejmonem tvoří na YouTube seriály s milionovou sledovaností. Hraje v nich i Honzův bratr Marsell, držitel Českého lva, a řada jejich přátel. V sérii Iveta a Marcela sourozenci Bendigovi parodují romskou kulturu – převlečeni za ženy.

Zpěvák Jan Bendig a jeho partner a manažer Lukáš Rejmon (hudební ceny Český slavik, Praha, 24. listopadu 2023)

„Někdo chodí na golf, my ve volném čase píšeme seriály,“ říká Rejmon. Natáčení jednoho dílu trvá dva až tři dny, ale ohlas bývá obrovský. Fanynky Honzovi dokonce posílají oblečení, ze kterého už vyrostly – díky tomu má dostatek kostýmů.

Jedna z obdivovatelek se však do Bendiga kdysi zamilovala. Přestože věděla o jeho vztahu s Lukášem, chtěla s ním žít. „Posílala mu dárky a jednou mu dokonce darovala pravé rolexky,“ vypráví Rejmon. „Honza jí je ale vrátil, nechce být nikomu za nic vděčný.“

Dnes už dvojici chodí především sladkosti – Lukáš se směje, že z nich přibírá, zatímco Honza zhubl. „Když jsem točil Ratolesti, měl jsem 86 kilo, teď mám 70. Brali mi slepé střevo a po operaci jsem měl přísnou dietu, která mi nakonec prospěla,“ říká zpěvák. „A tu váhu si teď držím.“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bez vrásky, ale kráska není. Ryanová, Kidmanová i Bluntová to přehánějí s úpravami

Hladké čelo, porcelánový obličej jen s minimálními vráskami a křečovitý úsměv s napíchanými rty. Tak nyní vypadá hodně hollywoodských hereček, které podlehly trendu věčného mládí. Zřejmě jim nevadí,...

Proč se nutit, říká Josefína Prachařová o rozchodu se Sofií Höppnerovou

Hrála nevidomou a v podstatě se jí stala. Produkce seriálu Ratolesti jí nechala vyrobit zakalené kontaktní čočky, přes které nebylo takřka nic vidět. Josefína Prachařová se orientovala na place podle...

Srdce roztříštěné na miliony kousků. Veronika Arichteva přišla o miminko

Herečka Veronika Arichteva (39) se na sociální síti svěřila fanouškům s obrovskou ztrátou, která ji potkala. Přišli s manželem Biserem Arichtevem (48) o vytoužené miminko. Byl to chlapec.

Luke a Lorelai znovu spolu. Podívejte se, jak vypadají hvězdy Gilmorek po 25 letech

Ikonický seriál Gilmorova děvčata slaví letos čtvrtstoletí, a Hollywood si tuto příležitost nenechal ujít. Hlavní hvězda Lauren Grahamová, známá jako Lorelai Gilmoreová, milník oslavila odhalením...

Klumová předvedla vnady v průsvitných šatech, jako šperk zvolila nasazovací zuby

Na pařížský týden módy zamířilo do Francie mnoho slavných tváří. Nejnovější modely luxusních značek přijela předvádět a obdivovat mimo jiné také Heidi Klumová (52), kterou doprovázela dcera Leni...

Vnučka Jany Švandové kope za Duklu. Její praděda tam byl lékařem

Jana Švandová je už několikanásobnou babičkou, takže slavnostní otevření Wonderlandu v Letňanech pro ni bylo vítanou příležitostí, jak si s rodinou zpříjemnit podvečer. Jenomže mezi obřími figurkami...

13. října 2025

Janu Bendigovi posílají ženy svoje oblečení. Točí v něm seriál

Na YouTube točí seriály, ve kterých mimo jiné paroduje romskou komunitu. Když si ale měl Jan Bendig stoupnout před kameru v seriálu Ratolesti, nebylo mu úplně do smíchu. Zároveň si tím však splnil...

13. října 2025

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kdo vypadnul a kolik Zrádců už hráči odhalili

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

12. října 2025  21:24

Kdo je Zrádkyně Bára Krčmová? Herečka a moderátorka překvapila neznalostí

Barbora Krčmová se stala známou tváří a hlasem v českém mediálním prostoru především díky svému populárnímu true crime podcastu Opravdové zločiny. Ve druhé řadě reality show Zrádci na TV Prima se...

12. října 2025  21:09

Nevěděla jsem, že končí, říká Kristin Davisová o pokračování Sexu ve městě

Kristin Davisová (60) se proslavila hlavně rolí Charlotty Yorkové Goldenblattové v Sexu ve městě a jeho pokračování. Nyní přiznala, že ji zpráva o konci seriálu A jak to bylo dál… po třech řadách...

12. října 2025  13:42

Kristýna Plíšková je dvojnásobnou maminkou. Prozradila i jméno miminka

Bývalá tenistka Kristýna Plíšková se na sociálních sítích pochlubila zprávou, že už je dvojnásobnou maminkou. Na Instagramu ukázala druhého syna. S manželem, fotbalistou Dávidem Hanckem, mají už...

12. října 2025  9:18

Pedofilního rockera Iana Watkinse zavraždili ve vězení. Podřízli mu krk

Bývalý frontman britské kapely Lostprophets Ian Watkins je po smrti. Podle britských médií osmačtyřicetiletého zpěváka, který si odpykával trest 35 let za zneužívání dětí, zavraždil spoluvězeň....

12. října 2025  7:24

Budu hrát, dokud budu vědět, kam jdu a co říkám, směje se Ilona Svobodová

Ilona Svobodová (65) je se seriálem Ulice spjata od jeho začátku. Herečka, známá ale i z divadla, dabingu a práce v rozhlase, v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o začátcích nekonečného seriálu....

12. října 2025

Nebýt obětí vlastního života. To je mé životní krédo, říká Vlastina Svátková

Kromě hraní a psaní je její vášní také malování. Herečka Vlastina Svátková (43) říká, že už ale neřeší, jestli se někomu bude její tvorba líbit, jestli uspěje nebo ne. Prostě tvoří. V rozhovoru pro...

12. října 2025

Bolka Polívku z představení odvezla záchranka. Je v péči lékařů, oznámilo divadlo

Herec Bolek Polívka (76) v pátek nedohrál představení DNA, kde účinkuje s dcerou Annou Polívkovou. Kvůli nevolnosti ho odvezla záchranná služba. Divadlo Bolka Polívky v sobotu podvečer v prohlášení...

11. října 2025  12:04,  aktualizováno  18:32

Reese Witherspoonová se rozpovídala o vztahu, v němž byla zneužívána

Reese Witherspoonová (49) zavzpomínala na to, jak byla v jednom ze svých vztahů zneužívána. Hollywoodská herečka tvrdí, že to výrazně ovlivnilo její život. S kým v tom toxickém vztahu byla, ovšem...

11. října 2025  14:21

Nebyla jsem na žádných plastikách. Na nose mám jen výplň, tvrdí Lana Del Rey

Americká zpěvačka Lana Del Rey (40) se pustila do diskuze s fanoušky poté, co ji jeden obvinil z toho, že má plastiku nosu. Autorka hitu Born to Die na sociální síti odhalila, jaké zákroky skutečně...

11. října 2025  10:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.