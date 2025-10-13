Janu Bendigovi posílají ženy svoje oblečení. Točí v něm seriál

„Před natáčením popelářský vůz sice vyčistili, protože ještě krátce předtím byl v provozu, ale i tak dost smrděl. Učili mě, jak se na to zadní stupátko správně postavit, kde se držet a čemu se vyhnout. Bylo to fakt zajímavé,“ popisuje Bendig.
V desetidílném seriálu Ratolesti hraje několikanásobného otce, který pracuje jako popelář. „Zároveň začne pomáhat policistům sledovat lidi, kteří mají co do činění s drogami,“ přibližuje postavu svého Václava. „Ale dělá to i kvůli sobě – chce, aby mu policajti pomohli dostat se s rodinou z problémové ulice na lepší místo.“
Byl překvapený, že si ho režisér Michal Blaško do role vybral. „Nejsem herec, ale zpěvák. A i když s mým partnerem Lukášem točíme naše YouTube seriály, tohle jsem nečekal. Byla to pro mě velká výzva. Naštěstí byli všichni hrozně milí. Chápali, že si text nezapamatuju tak rychle jako třeba Aňa. Ta se na scénář podívala a hned šla točit. Já jsem se učil doma a pak měl před kamerou okno – přece jen hrát s Aňou Geislerovou…“ směje se Bendig. „Kvůli mně se některé scény točily déle, ale Aňa byla úžasná – uklidňovala mě, napovídala texty,“ dodává.
Při natáčení si s Geislerovou prý skvěle rozuměli. „Zjistili jsme, že máme hodně společného – třeba oba milujeme Harryho Pottera. A když jsme netočili, zpívali jsme si cikánské písničky, třeba od Věry Bílé. Byla tam skvělá atmosféra, rád na to vzpomínám.“
Roli získal přes konkurz, na kterém byl prý ještě nervóznější než při natáčení. „Naštěstí tam byla moc milá paní, která mi pomohla. Ale vůbec jsem nečekal, že mi pak zavolají, že mě berou,“ přiznává upřímně.
Seriál Ratolesti se věnuje problémům, které trápí dnešní mládež, a ukazuje různé situace, do nichž se mladí lidé mohou dostat.
Jan Bendig na svá školní léta vzpomíná s rozpaky. „Nejvíc jsem nesnášel vstávání. Vždycky jsem předstíral, že mám horečku nebo mě bolí v krku, jen abych nemusel do školy,“ směje se. „Od první do třetí třídy jsme se sestrou byli jediní Romové ve škole, takže nám spolužáci často dělali naschvály,“ dodává.
Základní školu nakonec dokončil v Anglii, kam se rodina přestěhovala za lepším životem. Po návratu do Česka se proslavil v SuperStar a postupně si vybudoval renomé jako výborný zpěvák.
V posledních letech se kromě hudby věnuje i natáčení. Se svým partnerem a manažerem Lukášem Rejmonem tvoří na YouTube seriály s milionovou sledovaností. Hraje v nich i Honzův bratr Marsell, držitel Českého lva, a řada jejich přátel. V sérii Iveta a Marcela sourozenci Bendigovi parodují romskou kulturu – převlečeni za ženy.
„Někdo chodí na golf, my ve volném čase píšeme seriály,“ říká Rejmon. Natáčení jednoho dílu trvá dva až tři dny, ale ohlas bývá obrovský. Fanynky Honzovi dokonce posílají oblečení, ze kterého už vyrostly – díky tomu má dostatek kostýmů.
Jedna z obdivovatelek se však do Bendiga kdysi zamilovala. Přestože věděla o jeho vztahu s Lukášem, chtěla s ním žít. „Posílala mu dárky a jednou mu dokonce darovala pravé rolexky,“ vypráví Rejmon. „Honza jí je ale vrátil, nechce být nikomu za nic vděčný.“
Dnes už dvojici chodí především sladkosti – Lukáš se směje, že z nich přibírá, zatímco Honza zhubl. „Když jsem točil Ratolesti, měl jsem 86 kilo, teď mám 70. Brali mi slepé střevo a po operaci jsem měl přísnou dietu, která mi nakonec prospěla,“ říká zpěvák. „A tu váhu si teď držím.“