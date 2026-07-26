Nezáleží na barvě pleti a tak to má být, říká o Muži roku zpěvák Jan Bendig

„Byl jsem na lehkém obědě u Michala Davida a už jsem se loučil, když nám společný známý nabídl výlet vrtulníkem. Přitom já výšky moc nemusím. Ale bylo to krásné. Letěli jsme nad Karlštejnem i nad Berounkou,“ prozradil.
Jan Bendig na soutěži Muž roku vystupoval už několikrát a je rád, že mezi finalisty jsou i soutěžící tmavší pleti. „Tak to má být. Nezáleží na barvě pleti. Když někdo žije v Česku, splňuje podmínky a chce soutěžit o titul Muže roku, tak ať do toho jde. Je super, že kluci mají cíl, sebevědomí a disciplínu. To mě baví,“ zamyslel se.
Sám je důkazem, že píle a vytrvalost přinášejí výsledky. Díky těmto vlastnostem se z účastníka pěvecké soutěže SuperStar vypracoval na zpěváka, který úspěšně koncertuje. „Je důležité na sobě pracovat. Začíná to třeba tím, že chodíte všude včas a svou práci berete vážně,“ uvedl Bendig, kterého čeká nabité pracovní léto. To zakončí velkým koncertem 17. října v O2 universu.
Mezi hosty vyvrcholení soustředění nechyběly herečky Jitka Sedláčková s partnerem Pavlem Töpferem, herečky Regina Rázlová, Regina Řandová, Barbora Fišerová či Kateřina Kornová se synem Filipem. Pozvání přijaly také moderátorka Štěpánka Duchková, modelky Jitka Kocurová a Jana Doleželová, houslistka Markéta Muzikářová, zpěvačky Jana Vaculíková a Jana Fabiánová, Marcela Březinová a Heidi Janků.
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Fotbalista, trenéři i podnikatelé chtějí být Mužem roku. Jak se vám líbí?
Finalisty přišli podpořit také Muž roku 2023 František Knobloch a vítěz světové soutěže Man of the Year 2022 Dominik Chabr. Prezident soutěže David Novotný po skončení soustředění neskrýval spokojenost. „Finalisté odvedli obrovský kus práce a během dvou dnů zvládli opravdu mnoho. Velké poděkování patří všem partnerům a podporovatelům soutěže. Bez jejich pomoci by nebylo možné Muže roku pořádat. Byla by to škoda, protože čeští reprezentanti pravidelně dosahují skvělých výsledků na světových soutěžích a obsazují přední příčky,“ uvedl David Novotný.
V soutěži mělo o titul bojovat původně dvanáct finalistů. Dva z nich, Tomáš Hek a Lukáš Barvíř, ze soutěže odstoupili z osobních důvodů. Jejich odchod přišel poté, co se začaly objevovat spekulace o jejich údajné minulosti spojené s natáčením videí intimního charakteru.