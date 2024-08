Jsem nevinný, říká Jan Bendig. V kauze „mouka“ zastavili správní řízení

„Správní řízení vůči obviněnému Janu Bendigovi bylo dne 16. srpna 2024 zastaveno, neboť při absenci jiných důkazů nelze jednání nade vší pochybnost prokázat a nelze ho postavit pouze na výpovědi svědka Lukáše Procházky,“ stojí v rozhodnutí.

Zpěvák se k rozhodnutí vyjádřil na Instagramu: „Teď konečně mohu s čistým srdcem a radostí říct, že jsem celou dobu mluvil pravdu, což potvrdilo i přestupkové řízení, které celou věc definitivně uzavřelo s tím, že jsem nic z toho, co mi bylo dáváno za vinu, nespáchal! Co k tomu dál říct.“

„Nechci tu fňukat, ale opravdu mi nebylo a stále mi není dobře z toho, že i když jsem neustále dokola tvrdil, že jsem to neudělal, bylo mi vkládáno do úst, že jsem to udělal, zaplatil a ať se přiznám. Jsem rád, že se moje pravda, za kterou jsem bojoval a za kterou se mi spousta lidí vysmívala, potvrdila! Sami víte a určitě dohledáte v článcích, rozhovorech a komentářích, kde to bylo. Je mi také jasné, že stejně stále budou někteří, kteří mi nebudou věřit,“ dodal zpěvák.

Na závěr uvedl, že je tímto pro něj celá kauza uzavřená a má v plánu pokračovat ve své pěvecké kariéře.

V březnu policie podle záznamů kamer, výpisů z účtů a záznamů telefonních hovorů došla k závěru, že útok byl nejen domluvený, ale i zaplacený. V usnesení bylo také vypsáno hned několik telefonních spojení, ke kterým došlo mezi útočníkem a člověkem ze strany zpěváka. Zda se jednalo přímo o Bendiga, není jasné.

Policie útok, kdy barman Lukáš Procházka přišel na červený koberec před předáváním hudebních cen a vysypal na romského zpěváka pytlík mouky, řešila původně jako výtržnictví. Později věc postoupila do správního řízení, kde zpěvákovi hrozila až padesátitisícová pokuta za křivé vysvětlení.