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Kytarista skupiny Elán Ján Baláž prodává za 40 milionů svou vilu v Bratislavě

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  13:02
Kytarista Elánu Ján Baláž prodává za 40 milionů svou luxusní vilu v Bratislavě....

Kytarista Elánu Ján Baláž prodává za 40 milionů svou luxusní vilu v Bratislavě. (říjen 2026) | foto: zenithluxuryrealestate.com

Kytarista Elánu Ján Baláž
Kytarista Elánu Ján Baláž prodává za 40 milionů svou luxusní vilu v Bratislavě....
Kytarista Elánu Ján Baláž prodává za 40 milionů svou luxusní vilu v Bratislavě....
Kytarista Elánu Ján Baláž prodává za 40 milionů svou luxusní vilu v Bratislavě....
29 fotografií
Kytarista slovenské skupiny Elán Ján Baláž (76) se rozhodl prodat svou luxusní vilu v Bratislavě. Za moderní nemovitost požadují s manželkou Danou (50) téměř 1,6 milionu eur, tedy zhruba 40 milionů korun. Zajímavé je, že dům byl zkolaudován teprve loni.

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Ján Baláž, dlouholetý člen legendární skupiny Elán, nabízí k prodeji luxusní vilu v Bratislavě. Nemovitost se prodává za necelých 1,6 milionu eur, v přepočtu přibližně 40 milionů korun. Dům měl přitom získat kolaudační povolení teprve v roce 2025.

Vila s názvem Jesenius se nachází v rezidenční části Koliba, která patří k vyhledávaným lokalitám slovenské metropole. Podle nabídky realitní kanceláře má samotný dům plochu 202 metrů čtverečních a zahrada se rozkládá na dalších 421 metrech čtverečních.

Nemovitost zaujme moderní architekturou, velkými prosklenými plochami a kombinací betonu, dřeva a přírodních materiálů. Inzerát zmiňuje také tepelné čerpadlo, klimatizaci, značkové domácí spotřebiče a venkovní kuchyni. Součástí prezentace jsou rovněž panoramatické výhledy na Bratislavu.

Kytarista Elánu Ján Baláž prodává za 40 milionů svou luxusní vilu v Bratislavě. (říjen 2026)
Kytarista Elánu Ján Baláž
Kytarista Elánu Ján Baláž prodává za 40 milionů svou luxusní vilu v Bratislavě. (říjen 2026)
Kytarista Elánu Ján Baláž prodává za 40 milionů svou luxusní vilu v Bratislavě. (říjen 2026)
29 fotografií

Není zatím jasné, co přesně Baláže k prodeji vedlo. Slovenská média v této souvislosti připomínají, že hudebník se svou rodinou tráví hodně času ve švýcarském Davosu, kde se rozvíjí hokejová kariéra jeho syna a může proto jít o praktické a rodinné důvody.

Baláž patří k nejvýraznějším členům skupiny Elán, která se proslavila hity jako Voda, čo ma drží nad vodou, Kočka nebo Láska moja. Narodil se 24. srpna 1951 v Nitře, hudbě se věnuje od dětství, kdy se učil hrát na housle, později přešel ke kytaře.

V roce 1967 spoluzaložil skupinu Modus, v níž působil mimo jiné po boku Mekyho Žbirky. Do Elánu nastoupil v roce 1980 a stal se jedním z pilířů jeho sestavy jako kytarista, zpěvák a skladatel. S kapelou je spojený již více než čtyři desetiletí a podílel se na její dlouhé hudební kariéře.

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