Duchoslav a Peterková se seznámili loni v říjnu na křtu zpěvaččina videoklipu v pražském Royal Theatre na Vinohradech. Pak se nějaký čas neviděli, ale na jaře letošního roku se dali dohromady.

V pořadu Showtime zpěvačka řekla, že věkový rozdíl neřeší. „Já jsem nikdy nebyla na vrstevníky, pro mě to není nic nového,“ uvedla zpěvačka z Tábora, která má za sebou osm let v armádě. Tu opustila kvůli kariéře zpěvačky. V únoru vydala svoje první album s názvem Heather’s World.

Jan Antonín Duchoslav má dva syny - sedmnáctiletého Antonína a třináctiletého Jana s advokátkou Klárou Stibůrkovou, s níž byl ženatý šest let. Rozvedli se v roce 2016 a Duchoslav krach jejich vztahu přisuzoval tomu, že byl na mateřské dovolené.

„V některých ohledech byla mateřská kontraproduktivní. Rozhodně to není žádná dovolená. Je to nesmírně ubíjející a monotónní proces,“ zavzpomínal Jan Antonín Duchoslav v pořadu Povídej s tím, že mu to dalo bližší vztah se syny, ale vztahu s manželkou to neprospělo.