Jamie Lee Curtisová se v pořadu CBS News s názvem 60 Minutes svěřila, že plastickou operaci podstoupila už ve svých pětadvaceti letech. Důvodem byla nevybíravá poznámka jednoho z producentů romantického drama Dokonalí (1985), ve kterém měla ikonickou roli učitelky aerobiku, která se dala dohromady s reportérem magazínu Rolling Stone v podání herce Johna Travolty.

Jamie Lee Curtisová ve filmu Dokonalí (1985)

„Říkal, že prý se mnou točit nebude, protože mám pytle pod očima. Mně bylo v té době pětadvacet, a cítila jsem se kvůli tomu hrozně trapně,“ přiznává herečka. „Točili jsme tedy nakonec jiný den, ale jakmile jsme měli ten film hotový, objednala jsem se na plastiku.“

Operace se podle jejích slov příliš nepovedla, a Curtisová své rozhodnutí zpětně vnímá jako velký přešlap. „Když je vám pouhých 25 let, něco takového prostě není dobrý nápad. Litovala jsem toho v podstatě okamžitě. A svým způsobem toho lituji dodnes,“ říká.

Po operaci si navíc zvykla na lék na předpis, určený proti bolesti, konkrétně Vicodin. „Zamilovala jsem si ty hřejivé účinky. Prostě to bylo takové to – sem tam si zobnu prášek a bude mi líp. Později jsem ho potřebovala pro běžné fungování, nemohla jsem bez něj být. Kdykoliv jsem ho vysadila, měla jsem deprese, úzkosti a nálady se mi střídaly jak na houpačce,“ vzpomíná.

„Nikdy se o tom nepsalo, udržela jsem to v soukromí, ale silná závislost to rozhodně byla, to musím přiznat,“ říká Curtisová. „Byla jsem závislá deset let. Později to byl morfin. Byl pro mě jakousi horkou koupelí, do které jsem každý večer uléhala, abych se alespoň na chvíli dostala z bolestivé reality. Teď už jsem čistá dvaadvacet let,“ prohlásila.

Oscarem ověnčená herečka, která je dcerou hereckých legend Tonyho Curtise a Janet Leighové, se ve výsledku považuje za přesvědčenou obhájkyni přirozené ženské krásy.

„Tahle současná móda všemožných výplní a procedur, filtrů na sociálních sítích a všeho možného, jen aby byl náš vzhled lepší a dokonalejší a umělejší… To všechno jen zastírá krásu jednotlivých generací. Teď všichni vypadají stejně. Patří se ženám říkat, že jsou nádherné a dokonalé takové, jaké jsou,“ dodala herečka.

V minulosti promluvila v jednom z rozhovorů i o svých rodičích a o tom, jaké to bylo, vyrůstat v rodině, kde je fyzické stárnutí zakázáno. „Sledovala jsem, jak oba moji rodiče, slavní herci, podstoupili facelift obličeje a krku, tedy invazivní plastickou operaci potírající známky stárnutí. Tehdy jsem pochopila, že tak to v Hollywoodu zkrátka funguje,“ řekla Jamie Lee Curtisová v rozhovoru pro podcast PEOPLE in the ´90s.