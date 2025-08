Je to genocida přirozenosti, kritizuje Curtisová tlak na dokonalý vzhled

Jamie Lee Curtisová přirovnala tlak na dokonalý vzhled žen ke genocidě přirozenosti. Rodačka z Kalifornie aktuálně propaguje nový film Mezi námi děvčaty 2, ve kterém si zahraje po boku herečky Lindsay Lohanové (39). I tato herečka čelí spekulacím, že podstoupila plastické úpravy.

Lindsay Lohanová nyní a před zákroky

Curtisová přiznala, že sama ve velmi mladém věku podstoupila úpravu vzhledu, a to jen kvůli negativní poznámce kameramana. Nyní toho ale lituje. „Kosmetický průmysl způsobil genocidu celé generace žen, které se kvůli němu znetvořily,“ uvedla v rozhovoru pro The Guardian. Na fotografii na titulní straně má na sobě kostkovaný kostýmek s pevně staženým pasem a velké červené rty z vosku.

„Voskové rty jsou můj protest proti plastickým operacím. Snad to tím říkám dostatečně jasně,“ prohlásila. I vlasy si nechává přirozeně šedivět a stárne s grácií. „Výraz genocida používám v tomto spojení se vzhledem a zákroky plastických chirurgů už dlouho. Je to silné slovo, ale volím ho naprosto vědomě. Je to genocida. Opravdu věřím, že jsme vyhladili jednu nebo dvě generace přirozeného lidského vzhledu,“ vysvětlila.

Kolegyně Lohanová odmítá, že by podstoupila jakýkoli zákrok. Svůj mladistvý a zcela odlišný vzhled tváře přisuzuje pečlivé péči o pleť. Podle fanoušků i odborníků si však nechala aplikovat výplně a podstoupila lifting obličeje a další zákroky. V minulosti také prohlásila, že má v oblibě laserová ošetření i injekce. „Všichni si dnes dávají botox,“ řekla v jednom z rozhovorů.

Jamie Lee Curtisová ve filmu Dokonalí (1985)

„Myšlenka, že můžete změnit svůj vzhled pomocí chemie, chirurgických zákroků a výplní – dochází tím doslova ke znetvoření generací žen, ale i mužů, kteří si nechávají změnit obličej,“ vyjádřila názor Jamie Lee Curtisová.

Viní také umělou inteligenci. „Lidé chtějí mít obličej jako po použití zkrášlujícího vyhlazujícího filtru na Instagramu. Jakmile zkusíte filtr a vidíte před a po, je těžké neuznat, že to vypadá líp. Ale co je vlastně líp? Líp znamená v tomto případě falešně, fejkově,“ říká.

Podle Curtisové je takových případů mezi hollywoodskými celebritami v současnosti opravdu extrémně mnoho, ale nikoho konkrétního nejmenovala. „Poslední dobou je toho v médiích opravdu hodně, to můžete vidět sami,“ uvedla.

Herečka Jamie Lee Curtisová (uprostřed) s transgender dcerou Ruby (vlevo) a Annie (10. října 2022)

Hvězda filmů Halloween nebo Pravdivé lži se stravuje zdravě, což má dle jejích slov vliv na stav její pleti. Jí hodně ovoce a zeleniny. „Každé ráno piju džus z mrkve, zázvoru, citronu, olivového oleje a jablek. Také piju hodně zeleného čaje a hodně vody. Miluji také nakládanou červenou řepu – dávám si ji skoro do všeho,“ prozradila.

Herečka má taky přesně danou rutinu v péči o pleť. „Zkouším různá séra – testuji je. A věřím na ledovou vodu na obličej hned po probuzení. Piji hodně vody s citronem, do které si sypu chia semínka. A používám hydrogelové náplasti pod oči, pokud se chystám do společnosti,“ říká.

Curtisová zdůraznila, že nechce svými názory nikoho odsuzovat. „Nejsem kazatel. Nikomu bych nikdy neřekla: ‚Proboha, co jsi to se sebou udělala?‘ To není moje věc,“ řekla s tím, že úpravy jsou nekonečným cyklem. „Je známé, že když s tím jednou začnete, už nemůžete přestat. Ale není mým úkolem někoho hodnotit. To není moje starost.“

Herečka se vyjádřila také k přátelství s herečkou Lindsay Lohanovou. Kdysi k ní cítila silný mateřský instinkt. „Když přijela Lin do Los Angeles, vídaly jsme se. Zůstaly jsme přítelkyněmi – a teď jsme vlastně kolegyně. Už to dnes necítím tak mateřsky, protože ona je teď sama mámou a mou péči už nepotřebuje,“ dodala Curtisová.