Hlavní hvězda seriálu Dawsonův svět popsala své trápení s rakovinou

James Van Der Beek se v devadesátých letech proslavil jako romantický snílek Dawson Leery, když získal hlavní roli v úspěšném teenagerovském seriálu Dawsonův svět. Dnes mu táhne na padesátku a se svými příznivci komunikuje mimo jiné o svém zdravotním stavu.
V srpnu 2023 se herec dozvěděl diagnózu – třetí fáze rakoviny tlustého střeva – a jak říká, s touto nemocí bude pravděpodobně bojovat již po zbytek života. V rozhovoru s Today.com přirovnal rakovinu k „práci na plný úvazek“. Na druhou stranu jej však přiměla ke změnám v návycích i náhledu na život jako takovém. „Dobré na tom je, že jsem takříkajíc zvolnil a začal dávat přednost odpočinku. Je to jako cesta, proces. Jen mi ten proces potrvá nejspíš na doživotí,“ řekl.

To, co jej nejvíce ohromilo, však byly reakce jeho fanoušků. Někteří dokonce na základě toho, že sdílel svou zkušenost, začali brát vážněji své vlastní zdraví. „Občas takhle potkám lidi na benzínce nebo v kavárně, vždy si toho hrozně vážím. Vyprávějí mi, jak díky tomu šli na kontrolu, na kolonoskopii, nechat si odstranit nějaký polyp… Někomu jsem zjevně tu jeho cestu ušetřil. Je mi z toho až do breku,“ přiznává osmačtyřicetiletý herec.

James Van Der Beek a Joshua Jackson v seriálu Dawsonův svět (1998)

Loni totiž svým fanouškům na sociálních sítích sdělil, že má za sebou nejhorší rok svého života. „V mládí jsem se považoval především za herce, což prostě nebylo úplně ono, pak se ze mě stal manžel – to bylo o dost lepší – a nakonec i otec, což je úplně nejvíc,“ sdělil ve videu. „A když jsem se kvůli léčbě musel od toho všeho stranit, všechno tohle důležité mi začalo chybět. Podíval jsem se vlastní smrtelnosti do očí.“

Hvězda seriálu Dawsonův svět Van Der Beek je pětinásobným otcem

V témže videu dále rozebírá, že jej tyto zážitky přiměly smýšlet o Bohu a o tom, zda je hoden jeho lásky. A ve výsledku dochází k názoru, že tomu tak je. „Ale kdyby vám v tom všem vadilo slovo ‚Bůh‘, můžete ho směle vynechat,“ dodává nakonec, přičemž děkuje fanouškům za modlitby a podpůrná slova. „Můžete si zkrátka říkat, že jste hodni lásky. Protože jste.“

