Cítím se lépe. Chce to disciplínu, říká hvězda Dawsonova světa trpící rakovinou

Autor:
  13:09
Hvězda seriálu Dawsonův svět James Van Der Beek (48) bojuje s rakovinou od roku 2023. V září loňského roku vyděsil fanoušky vyhublým vzhledem. Nyní ale vypadá mnohem zdravěji a říká, že se cítí lépe. Zimu využívá stejně jako příroda k odpočinku.
James Van Der Beek (prosinec 2025)

James Van Der Beek (prosinec 2025) | foto: Profimedia.cz

James Van Der Beek s manželkou (prosinec 2025)
James Van Der Beek s rodinou v Egyptě (červen 2024)
James Van Der Beek v Los Angeles (18. listopadu 2024)
James Van Der Beek v Los Angeles (18. listopadu 2024)
V srpnu 2023 se herec dozvěděl diagnózu – třetí fáze rakoviny tlustého střeva. V září vyděsil fanoušky, když se vystoupil on-line na setkání herců z Dawsonova světa a byl kost a kůže.

Tehdejší úbytek hmotnosti ale nesouvisel s rakovinou. „Kvůli žaludeční viróze jsem hodně zhubl. U rakoviny je všechno jako: Proč si ten žaludeční virus pořádně nezvětšit?“ vysvětlil herec.

Po několika měsících vypadá o poznání lépe. „Každý měsíc se cítím o něco lépe. Vyžadovalo to ode mě více trpělivosti, více disciplíny. Více síly, než jsem myslel, že mám. Věděl jsem, že jsem silný, ale nevěděl jsem, že jsem tak silný,“ řekl Van Der Beek v rozhovoru pro pořad Today.

Od diagnózy výrazně změnil svůj životní styl. Zaměřil se na zdravější stravu a začal cvičit jógu. Zimu ale využívá k odpočinku a tvrdí, že dávat si novoroční předsevzetí je nesmysl a lidé by s tím měli začínat až na jaře.

„Taky jste zjistili, že novoročních předsevzetí je nemožné se držet? Něco vám povím. Nemyslím, že je to vaše chyba. Myslím, že to dává smysl. Proč slavíme nové začátky v době, kdy příroda odpočívá? Zvířata hibernují, ptáci letí na jih,“ říká herec.

James Van Der Beek (prosinec 2025)
James Van Der Beek s manželkou (prosinec 2025)
James Van Der Beek s rodinou v Egyptě (červen 2024)
James Van Der Beek v Los Angeles (18. listopadu 2024)
„Časem slavit nové začátky, nové já a nová předsevzetí je jaro, kdy kvetou květiny, otepluje se a vrací se ptáci. Tak to dělá příroda. Proč s ní bojujeme?“ ptá se Van Der Beek.

„V zimě jsou dny kratší a noci delší. Ale místo toho, aby nám připomínali, jak je toto roční období ideální pro zalezení do peřin, pojídání guláše, mazlení a spánek, nám říkají, že je čas koupit si členství v posilovně,“ postěžoval si herec a doporučil si předsevzetí dát od března.

