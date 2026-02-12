„Náš milovaný James David Van Der Beek dnes ráno pokojně zesnul. Svým posledním dnům čelil s odvahou, vírou a důstojností,“ stálo v prohlášení, které rodina vydala ve středu k hercově úmrtí.
Přátelé potom založili sbírku na podporu jeho ženy a dětí. „V důsledku této ztráty čelí Kimberly a děti nejisté budoucnosti. Náklady na Jamesovu lékařskou péči a dlouhodobý boj s rakovinou připravily rodinu o finanční prostředky. Snaží se zůstat doma a zajistit, aby děti mohly pokračovat ve vzdělávání a udržet si určitou stabilitu v této neuvěřitelně těžké době. Podpora přátel, rodiny a širší komunity bude mít na cestě, která je před nimi, obrovský význam,“ stojí v prohlášení na platformě GoFundMe.
Cítím se lépe. Chce to disciplínu, říká hvězda Dawsonova světa trpící rakovinou
James Van Der Beek se snažil na léčbu vydělat loni i tím, že prodával upomínkové předměty spojené s jeho nejslavnější rolí v seriálu Dawsonův svět. Rakovinu tlustého střeva a konečníku mu diagnostikovali v roce 2023 a veřejnosti to oznámil v listopadu 2024. Před pár týdny natočil video o tom, že v zimě odpočívá a že se každý měsíc cítí lépe. Ve středu 11. února ale jeho manželka na Instagramu potvrdila smutnou zprávu o jeho úmrtí a zveřejnila i odkaz na sbírku.
„Moji přátelé vytvořili tento odkaz, aby mě a naše děti v této době podpořili. S vděčností a zlomeným srdcem,“ napsala Kimberly Van Der Beeková k odkazu na sbírku, jejíž výtěžek má jít na životní náklady, účty a vzdělání patnáctileté Olivie, třináctiletého Joshuy, dvanáctileté Annabel, devítileté Emilie, sedmileté Gwendolyn a čtyřletého Jeremiaha.
Původní cíl sbírky byl 500 tisíc dolarů, ale za pár hodin byl překonán, takže ho pořadatelé zvýšili na 1,3 milionu dolarů. Ve čtvrtek ráno už bylo na účtu 1,15 milionu dolarů od víc než 20 tisíc dárců. Fanoušci tak rodině poslali v přepočtu přes 23 milionů korun.
James Van Der Beek se v devadesátých letech proslavil hlavní rolí romantického snílka Dawsona Leeryho v úspěšném teenagerovském seriálu Dawsonův svět.
V roce 2020 se herec s rodinou přestěhoval z rušného Los Angeles do Texasu, ale nepřestal účinkovat v různých seriálech. Od doby, kdy se dozvěděl diagnózu, se šestinásobný otec sice soustředil na své zdraví, ale dál natáčel například seriál Walker nebo film Sidelined: The QB and Me.