Syn prince Edwarda jde studovat zemědělku. Královský titul používat nebude

Osmnáctiletý James, hrabě z Wessexu, se chystá na další životní etapu. Po úspěšném složení závěrečných zkoušek A-level nastoupí na vysokoškolské studium v anglickém Cirencesteru.
„Hrabě z Wessexu nastoupí na Royal Agricultural University, kde bude studovat obor managementu zemědělské půdy a nemovitostí. Zamíří tam rovnou, bez roční přestávky,“ uvedl nedávno Buckinghamský palác.
To, že v tomto oznámení není titulován jako HRH (Jeho královská Výsost), přitom naznačuje, že mladík ani po dosažení plnoletosti nehodlá veřejně používat královské oslovení. Jakožto syn prince Edwarda a jeho ženy Sophie – a tedy vnuk zesnulé královny Alžběty II. – by podle pravidel britské monarchie měl nárok na princovský titul.
Jeho rodiče se však rozhodli, že jejich děti tyto tituly během dospívání používat nebudou, a ani sám James dosud zájem neprojevil. Podobnou cestou jde i Jamesova o čtyři roky starší sestra Louise, která při červnové promoci na University of St Andrews vystupovala jako Louise Mountbatten-Windsorová.
Vévodkyně z Edinburghu Sophie svůj přístup k výchově dětí otevřeně komentovala už v roce 2020. „Snažíme se je vychovávat s vědomím, že si dost možná budou muset vydělávat sami. Proto jsme se rozhodli nepoužívat tituly HRH. Mají na ně nárok a od osmnácti let si je mohou samy přisvojit, ale to mi připadá velmi nepravděpodobné,“ řekla tehdy deníku The Times.
Tomu odpovídá i Jamesova volba vysokoškolského studia. Obor zaměřený na správu venkovských pozemků a nemovitostí připravuje studenty například na kariéru v oblasti správy panství, realit, poradenství či podnikání na venkově. Absolventi podle univerzity nacházejí uplatnění i ve firmách působících v oblasti nemovitostí a správy půdy.
James, který je momentálně 17. v pořadí nástupnictví na britský trůn, se navíc stane prvním členem britské královské rodiny, který bude na Royal Agricultural University osobně studovat. Na stejné škole se předtím vzdělával také Mark Phillips, první manžel princezny Anne, nebo kníže Gundakar z Lichtenštejna.
Jamesův nástup na univerzitu bez královského titulu každopádně britská média interpretují jako další náznak toho, že mladík aktuálně nepočítá s rolí aktivního člena královské rodiny a hodlá se v prvé řadě zaměřit na vlastní profesní kariéru.
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Britská královská rodina