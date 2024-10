Musel jsem změnit způsob života, říká James Franco po sexuálním skandálu

James Franco čelil před osmi lety obvinění od pěti studentek herectví ze sexuálního obtěžování. Herec se se studentkami nakonec v roce 2021 dohodl na finančním vyrovnání ve výši 2,2 milionu dolarů. Během soudního procesu a léta po něm nepracoval a soustředil se sám na sebe.

„Určitě jsem ten čas využil, doufám, k dobrému účelu. A ať už se se mnou předtím dělo cokoli, musel jsem změnit celý svůj způsob života. Takže jsem hrdý na to, jakou práci jsem v té době odvedl,“ řekl Franco magazínu Variety.

„Nepracoval jsem ve filmech, ale určitě jsem dělal hodně práce na tom, abych změnil to, kým jsem. Až, řekněme, do doby před osmi lety, před pauzou, jsem měl dobrou kariéru. Ale bylo pro mě velmi těžké si ji užívat. Byl jsem workoholik; pořád jsem někam jezdil,“ vysvětlil Franco.

„Když vám řeknou, že jste špatný, je to bolestivé. Ale nakonec jsem to tak nějak potřeboval, abych přestal postupovat tak, jak jsem postupoval. Takže teď, po té pauze a změně priorit, v životě hledám něco jiného, co by mě naplňovalo,“ dodal.

Období, kdy se cítil nežádoucí osobou už překonal. „Upřímně řečeno, už jsem se přes to přenesl. Vyřešilo se to a já se musím změnit. Je to za mnou,“ říká.

Na plátna kin se vrátil po pěti letech snímkem Largo Winch: Le prix de l’argent, který je francouzsko-belgické produkce. Ve Francii měl film premiéru už v červenci. V USA ho ale promítat nebudou.

Od velkých amerických produkcí zatím Franco moc příležitostí nedostává. Další dva filmy natočil v Itálii. V americké produkci nicméně natáčí thriller Kill the Czar nebo drama Me, You.

James Franco a Seth Rogen v parodii na titulku magazínu Vogue s Kim Kardashianovou

„Nakonec si myslím, že jsem za to docela vděčný, protože mi to poskytlo šanci dělat jakoukoli práci a opravdu změnit to, co potřebuji změnit,“ popsal Franco.

Kvůli obviněním nepřišel ale jen o práci. Ztratil i nejlepšího přítele Setha Rogena. „Se Sethem jsem nemluvil. Setha miluju, prožili jsme spolu dvacet skvělých let, ale asi je konec. A ne proto, že bych se nesnažil. Řekl jsem mu, jak moc pro mě znamenal,“ přiznal Franco.