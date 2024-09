Zkoušel jsem Ozempic, ale moc to nefungovalo, říká James Corden

James Corden v divadelním představení One Man, Two Guvnors v Londýně (květen 2024) | foto: Profimedia.cz

„Zkusil jsem Ozempic a když se na mě teď podíváte, nepřekvapí vás, že to moc nefungovalo,“ přiznal James Corden v podcastu This Life of Mine.

„Chvíli jsem to zkoušel a pak jsem si uvědomil, že co jím, nemá nic společného s tím, že bych měl hlad. Jediné, co to dělá, je, že nemáte pocit hladu. Ale já jím jen kvůli hladu velmi zřídka,“ prozradil herec.

O Ozempicu hovořil s moderátorem a spisovatelem Richardem Osmanem (53), který se svěřil se svým celoživotním bojem se závislostí na jídle. Corden ho ujistil, že na jeho vlastní závislost neměl Ozempic bohužel vliv.

„Díváte se na někoho, kdo snědl královskou velikost, a když říkám královskou velikost mléčné čokolády - takovou, jakou dáváte někomu k Vánocům - v myčce aut. Nic z toho nebylo ve stylu: Ach, já mám takový hlad. To není ono, je to něco jiného,“ pokračoval komik.

Ozempic je lék na cukrovku, který je v Hollywoodu v současnosti velmi populární. Původně byl vyvinut pro pacienty s cukrovkou II. typu ke zlepšení hladiny krevního cukru. Postupně se stal velmi oblíbeným prostředkem celebrit k rychlému zhubnutí.

Corden však není jediný, kdo lék zkusil a neviděl výsledky, které očekával. „Viděla jsem tolik lidí, kteří to zkoušeli a hubli. Tak jsem si řekla: Dobře, zkusím to. A nezhubla jsem vůbec nic. Neomezilo mi to chuť k jídlu. Vím, že někteří lidé si říkají: Já nemůžu jíst. Já ne! Jedla jsem předkrmy, normální jídlo a dezert, chápete? V ničem mě to nezastavilo“ vysvětlila v červnu zpěvačka skupiny Xscape Kandi Burrussová.

„Beru ho už dlouho, ale moc výsledků jsem neviděla,“ sdělila například také herečka Heather Gayová v listopadu 2023.