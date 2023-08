Varoval jsem vás už v Terminátorovi, říká James Cameron o umělé inteligenci

James Cameron se obává, že umělá inteligence spíš způsobí nukleární konflikt, než aby pouze psala „dobré příběhy“. Na to jsou podle režiséra stále potřeba lidé.

„Myslím, že největší nebezpečí tkví ve vojenském využití umělé inteligence. Mám za to, že se s AI dostaneme do ekvivalentu závodu v nukleárním zbrojení. Pokud to dřív neuděláme my, tak to určitě udělají ti druzí, a na tom to vyeskaluje,“ sdělil v rozhovoru pro CTV News.

„Lze si představit, jak by se na boj AI dalo dívat zvenčí. Celý konflikt by prováděly počítače, a to s takovou rychlostí, že by lidé už nestíhali zakročit, neměli by už možnost to neeskalovat,“ dodal.

Příběh filmu Terminátor se točí kolem kybernetické mysli jménem Skynet, která se rozhodne převzít nadvládu nad světem a začne útočit na lidstvo. „Varoval jsem vás už v roce 1984! A vy jste mě neposlechli,“ řekl nyní Cameron.

V současné době probíhají experimenty ohledně toho, zda dokáže AI napsat dobrý scénář. „Mysl bez těla zkrátka jen recykluje to, co kdy napsaly lidské mysli – o životě, lásce, strachu, lžích, smrtelnosti – udělá z toho takový slovní salát a ten pak vyzvrací. Nevěřím, že něco takového by posluchače dojalo. Neznám nikoho, kdo by reálně přemýšlel nad tím, že psaní scénáře nechá na AI,“ uvedl.

Přestože si Cameron stojí za tím, že o scénáře psané AI zájem nemá, prohlásil: „Počkám si tak dvacet let, a jestli AI vyhraje Oscara za nejlepší scénář, možná ji budeme muset brát vážně.“

Skynet Fiktivní počítačový systém z filmu Terminátor. Americká vláda tento systém vytvořila na principu nové umělé inteligence, aby mohl bránit vládní a vojenské počítače. Po spuštění získal Skynet kontrolu nad veškerými počítači připojenými k síti. V prvním filmu byl Skynet spuštěn armádou 4. srpna 1997, aby kontroloval národní arzenál. Posléze 29. srpna ve 2:14 EDT si uvědomil sám sebe. Jeho operátoři zpanikařili, když si uvědomili rozsah schopností Skynetu a pokusili se jej vypnout. Program tento akt vyhodnotil jako útok a dospěl k závěru, že je potřeba lidstvo zničit. Předtím, než mohl být deaktivován, Skynet odpálil jaderné střely na Rusko, načež Rusové odpověděli svou palbou na Spojené státy a jejich spojence. V důsledku jaderné katastrofy byly v prvních minutách zabity více než tři miliardy lidí. Po první fázi války Skynet využíval svých zbývajících zdrojů, aby shromáždil otrocké pracovní síly z přežívající populace. Tito otroci postavili první z jeho automatizovaných továren, které tvořily základ jeho budoucích akcí. Během desetiletí Skynet rozšířil svou kontrolu do celého světa a začal používat mechanizovaných jednotek k vypátrání zbývajících lidí. zdroj: Wikipedia