Syn Sarah Jessicy Parkerové se pochlubil vypracovaným tělem. Hraje a je model

Mladý herec na svém Instagramu sdílel fotky, které pro svou novou publikaci pořídil fotograf Brad Walsh.
V oblečení, které budí dojem vojenského stylu – na jedné fotce James pózuje v černém tílku, na jiné v neformálním bílém tričku a flekatých outdoorových kalhotách – obzvláště vynikla jeho urostlá a svalnatá postava. V sekci komentářů se s komplimentem brzy ozvala i jeho matka, herečka Sarah Jessica Parkerová.
Slavní rodiče jsou Jamesovi v jeho herecké kariéře jednoznačnou výhodou. Několik menších rolí měl na kontě ještě dříve, než dokončil studium na Brownově univerzitě, a podle jeho profilu na filmové databázi IMDb jej v budoucnu čekají minimálně dva další projekty – krátký film Alter Egos či snímek Days Ending in Y.
Jeho otec, americký herec Mathew Broderick, jej například loni přizval k natáčení kriminálního seriálu Elsbeth. „Strávili jsme tam spolu dva dny, bylo to skvělé. Byl trochu nervózní, ale dostal se z toho,“ řekl poté v rozhovoru pro E!News.
Oba dva rodiče se dle svých slov Jamesovi stále snaží předávat cenné rady jak do profesního, tak i do soukromého života. „Chtěla bych, aby moje děti měly takové vzdělání, které pro ně bude naplňující. Podle mě neexistuje žádná univerzální definice vzdělaného člověka, který si po dokončení školy – třeba ve dvaadvaceti – už se vším v životě poradí,“ nechala se slyšet Parkerová během pořadu E!News Sitdown with Bruce Bozzi.
„Děti by měly usilovat o to, co je náročné, vzrušující, těžké a zadostiučinění poskytující,“ pokračuje herečka. „Díky tomu se o sebe nakonec zvládnou samy postarat – ať už emočně nebo finančně – a díky tomu se stanou spolehlivými lidmi pro ostatní i sebe samé. A v takovém duchu se bavíme i o práci.“
Parkerová a Broderick se vzali v roce 1997, přičemž James se jim jako prvorozené dítě narodil v roce 2002. V roce 2009 se dočkal ještě dvou mladších sourozenců, jimiž jsou šestnáctiletá dvojčata Tabitha a Marion. Ty herečce odnosila náhradní matka.