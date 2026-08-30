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Sám se vyřadil z konkurzu na Jamese Bonda. Theo James vysvětlil proč

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  10:31
Theo James a Vittoria Ceretti v reklamě Dolce and Gabbana (2024)

Theo James a Vittoria Ceretti v reklamě Dolce and Gabbana (2024) | foto: Instagram / Dolce and Gabbana

Theo James v seriálu Gentlemani (2026)
Theo James na Capri (8. července 2024)
Ruth Kearney a Theo James na udílení cen Emmy (Los Angeles, 15. ledna 2024)
Theo James (2012)
27 fotografií
Theo James (41) se necítí jako vhodný kandidát na nového Jamese Bonda, přestože je o deset let mladší než Daniel Craig (58) ve svém posledním filmu jako agent 007 z roku 2021. „Když vám nabídnou nějakou velkou, atraktivní roli, která by vám navždy změnila život, je to velmi opojné. Ale nakonec by to nestálo za to,“ řekl herec.

Theo James, který je ženatý s irskou herečkou Ruth Kearneyovou a má s ní dvě děti, se zároveň rozpovídal o tom, proč se před lety stáhl z centra pozornosti.

„Představte si, že najednou nemůžete vyjít na ulici. Jaký dopad by to mělo na vaše děti, které se snaží najít samy sebe uprostřed neustálého drobnohnedu a slávy?“ řekl britskému GQ. Po úspěchu série Divergence proto dával přednost menším projektům a dokonce krátce zvažoval studium oceánografie.

Theo James v seriálu Gentlemani (2026)

Herec přiznal, že se s věkem změnil i jeho přístup k fanouškům. „Když jsem byl mladší, měl jsem na selfíčka opravdu alergii,“ vzpomínal s tím, že dnes už je situace jiná. „Problém s odmítnutím fotky spočívá v tom, že to ten okamžik prodlužuje. Je to samozřejmě velmi milé a člověk chce vyhovět někomu, kdo vám fandí.“

Zároveň ale stále přemýšlí o hranici mezi soukromím a veřejným životem. „Co je vlastně vaše práce? Co je vaše identita? Co patří veřejnosti a co ne?“ zamýšlí se.

Spekulace o nástupci Daniela Craiga coby Jamese Bonda zesílily poté, co Amazon MGM Studios v květnu oznámilo zahájení konkurzů. Jedním z nejčastěji zmiňovaných kandidátů na agenta 007 je momentálně 36letý Jack Lowden, známý ze seriálu Slow Horses.

Jack Lowden v Londýně (24. listopadu 2025)

„Někdo mi nedávno s jistotou prozradil, kdo bude novým Bondem, ale uvidíme. Jméno, které jsem zaslechl, je Jack Lowden,“ řekl moderátor Richard Osman ve svém podcastu The Rest Is Entertainment. Podle Osmana má Lowden podobnou energii jako Daniel Craig, umí být vtipný a rozhodně zvládne i akční scény. Průzkumy veřejnosti však mezi favority řadí také Toma Hardyho, Henryho Cavilla a Jamese Nortona.

Producentka bondovek Amy Pascalová uvedla, že výběr nového představitele britského agenta probíhá pomalu a systematicky. „Postupujeme opravdu, opravdu metodicky. Daniela Craiga je těžké překonat,“ řekla a dodala, že nový Bond musí být něco jiného, co je strhující, vzrušující a odlišné. Amazon MGM Studios zatím konkrétní jméno neoznámilo a uvedlo pouze: „Hledání dalšího Jamese Bonda je v plném proudu.“

19. září 2021

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