Bude novým Bondem přítel Dua Lipy? Zpěvačka má nazpívat píseň k bondovce

  11:11
Hledání nového Jamese Bonda může být u konce. List Mail on Sunday uvádí, že britský herec Callum Turner (35), kterého sázkové kanceláře považují za hlavního favorita na převzetí role po Danielu Craigovi (57), svým přátelům údajně tvrdí, že roli agenta 007 získal. A jeho snoubenka Dua Lipa (30) prý nazpívá novou bondovskou melodii.
Callum Turner v Torontu (7. září 2025)

foto: AP

Callum Turner v Torontu (7. září 2025)
Dua Lipa a Callum Turner se zasnoubili
Dua Lipa a Callum Turner (červen 2024)
Dua Lipa a Callum Turner na Met Gala v New Yorku (5. května 2025)
49 fotografií

„Roztroubil to po celém městě. Callum je nový Bond, je to potvrzené. Všichni v jeho okolí o tom mluví. Je to nejhůře střežené tajemství vůbec,“ uvedl zdroj blízký herci, který si zahrál například ve filmu Fantastická zvířata.

Pokud by se Turner skutečně stal novým Bondem, producenti z Amazonu by mohli uzavřít výhodnou dohodu dva v jednom. Turnerovou snoubenkou je totiž popová hvězda Dua Lipa a ta je zmiňována jako možná autorka písně pro úvodní a závěrečné titulky nového bondovského filmu.

Dua Lipa a Callum Turner na Met Gala v New Yorku (5. května 2025)

Zpěvačka už má s filmovou hudbou zkušenosti. V roce 2019 napsala skladbu Swan Song pro sci-fi film Alita: Bojový anděl. Podle zdroje má o účast na bondovské sérii velký zájem. „Dua je z Calluma nadšená. Říká, že by strašně ráda nahrála bondovskou titulní píseň,“ cituje Mail on Sunday.

Turner vyrůstal na sídlišti v Londýně. Kariéru začínal jako model značky Next, než dostal výraznou hereckou příležitost v roli Thesea Scamandera ve filmech Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny a Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství. Kritiku zaujal také ve filmu Chlapci z lodě z roku 2023, který režíroval George Clooney. A v roli majora Johna Buckyho Egana v seriálu Masters of the Air na platformě Apple TV+, jenž vznikl pod producentským dohledem Stevena Spielberga a Toma Hankse.

Líbil by se vám Callum Turner coby James Bond?

Callum Turner a Dua Lipa spolu začali chodit v lednu 2024 a loni v létě se zasnoubili. Datum svatby zatím neoznámili. Spekulace o bondovské roli přiživila i jejich dovolená v GoldenEye na Jamajce, tedy v někdejším sídle autora Jamese Bonda Iana Fleminga. „Pokud to bude Callum, byla by to velmi populární volba. Má vzhled i eleganci Jamese Bonda a už dokázal, že je skvělý herec,“ dodal zdroj.

17. října 2025
