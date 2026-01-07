Bude novým Bondem přítel Dua Lipy? Zpěvačka má nazpívat píseň k bondovce

„Roztroubil to po celém městě. Callum je nový Bond, je to potvrzené. Všichni v jeho okolí o tom mluví. Je to nejhůře střežené tajemství vůbec,“ uvedl zdroj blízký herci, který si zahrál například ve filmu Fantastická zvířata.
Pokud by se Turner skutečně stal novým Bondem, producenti z Amazonu by mohli uzavřít výhodnou dohodu dva v jednom. Turnerovou snoubenkou je totiž popová hvězda Dua Lipa a ta je zmiňována jako možná autorka písně pro úvodní a závěrečné titulky nového bondovského filmu.
Zpěvačka už má s filmovou hudbou zkušenosti. V roce 2019 napsala skladbu Swan Song pro sci-fi film Alita: Bojový anděl. Podle zdroje má o účast na bondovské sérii velký zájem. „Dua je z Calluma nadšená. Říká, že by strašně ráda nahrála bondovskou titulní píseň,“ cituje Mail on Sunday.
Turner vyrůstal na sídlišti v Londýně. Kariéru začínal jako model značky Next, než dostal výraznou hereckou příležitost v roli Thesea Scamandera ve filmech Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny a Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství. Kritiku zaujal také ve filmu Chlapci z lodě z roku 2023, který režíroval George Clooney. A v roli majora Johna Buckyho Egana v seriálu Masters of the Air na platformě Apple TV+, jenž vznikl pod producentským dohledem Stevena Spielberga a Toma Hankse.
Callum Turner a Dua Lipa spolu začali chodit v lednu 2024 a loni v létě se zasnoubili. Datum svatby zatím neoznámili. Spekulace o bondovské roli přiživila i jejich dovolená v GoldenEye na Jamajce, tedy v někdejším sídle autora Jamese Bonda Iana Fleminga. „Pokud to bude Callum, byla by to velmi populární volba. Má vzhled i eleganci Jamese Bonda a už dokázal, že je skvělý herec,“ dodal zdroj.
17. října 2025