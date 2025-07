Někdejší James Bond bojuje s demencí. Je stále sám sebou, ujišťuje jeho exmanželka

Je to již padesát let, co George Lazenby ztvárnil roli slavného agenta Jamese Bonda. Před pár dny zveřejnila jeho bývalá manželka, wimbledonská šampionka Pam Shriverová, otevřenou esej pro list The Telegraph, ve níž popsala jejich opětovné sblížení i Lazenbyho aktuální stav. „George má demenci, ale rozhodně stále zůstává sám sebou. Snad jen v jakési jemnější verzi – a to je klíčové,“ napsala.

Shriverová přiznala, že konec jejich manželství nebyl jednoduchý. Vzali se v roce 2002, kdy jí bylo čtyřicet a jemu třiašedesát, a než se v roce 2011 definitivně rozvedli, zplodili spolu tři děti. Rozvod samotný se pak neodehrál v přátelském duchu. „Nebudu předstírat, že to nebylo hrozné. Dva roky jsme spolu nemluvili,“ přiznává bývalá sportovkyně.

George Lazenby v Los Angeles (12. července 2025)

Zlom nastal letos v lednu, kdy Lazenby málem zůstal uvězněn v lesním požáru v Los Angeles. „Unikl nakonec jen o vlásek. Tehdy mi došlo, jak moc pro mě pořád znamená,“ napsala. „A když teď vstupuje do posledního stádia svého života, chtěla bych, aby měl tohle období smíření a obnovy co nejdelší.“

Dnes spolu tedy někdejší manželé znovu tráví čas, tentokrát v duchu poklidné rutiny. „Chodíme na procházky a povídáme si o dětech a takových těch všedních starostech, které se staršími příbuznými souvisejí. Jeho krátkodobá paměť je kvůli demenci slabší, ale vzpomínky na mládí má živé,“ uvedla Shriverová.

George Lazenby ztvárnil agenta 007 ve filmu Ve službách Jejího Veličenstva, poté však odmítl sedmifilmovou smlouvu a z bondovské ságy odešel. Svou krátkou hereckou kariéru si sice užíval, ale od vidiny dlouhodobého závazku nakonec couvl. „Dělal jsem, co jsem mohl,“ stručně napsal v knize The Many Lives of James Bond z roku 2019.

Před Lazenbym hrál Jamese Bonda v šesti filmech Sean Connery. Po Lazenbym si ho v sedmi filmech zahrál Roger Moore. Timothy Dalton natočil dvě bondovky, Pierce Brosnan čtyři a zatím poslední James Bond Daniel Craig má na svém kontě pět filmů o agentovi 007. Představitele nového Jamese Bonda tvůrci stále hledají.