James Blunt slíbil fanouškům, že si změní jméno. Teď toho lituje

„Bylo to hloupé. Britové jsou moc milí lidé, a proto se bylo na co těšit. Mým nejoblíbenějším je asi Itsy Bitsy Teeny Weeny Pop Star Forecourt Song Machiney. Bral bych třeba jméno Jimmy Smith, ale znáte britskou veřejnost a zatím vede jméno Blunty McBluntface,“ prozradil zpěvák v pořadu The One Show.

„Musel jsem svým dětem vysvětlit, že James Blunt už možná nebude existovat,“ řekl James Blunt, který má dva syny. „Doufám, věřím, že si budu moci nechat své jméno. Moje děti minulou noc uronily slzu a já jsem jim řekl: Nebojte se, můžete mi pořád říkat Sire.“

James Blunt @JamesBlunt Wanna ruin my life? I'm legally changing my name if "Back to Bedlam" 20th Anniversary Edition reaches No.1. Comment your name suggestions below, and the most-liked comment wins.

Jméno Blunty McBluntface (ve velmi volném překladu Tupoň McTupec) je narážka na jiné hlasování veřejnosti. Když se před osmi lety vybíral název pro polární výzkumnou loď, lidé v anketě vybrali Boaty McBoatface (Lodička McLoďová), což odkazovalo na internetové hlasování z roku 2012 ohledně jména pro sovu, kterou pojmenovai Hooty McOwlface (Houkačka McSovová). Výzkumná loď ovšem nakonec nese jméno vědce Davida Attenborougha.

James Blunt dále zavzpomínal na úspěch svého alba z roku 2004 Back To Bedlam, které obsahuje hity jako You’re Beautiful a Goodbye My Lover. Dostalo se na vrcholy hitparád, přestože on očekával maximálně druhou příčku.

„V tu dobu to bylo něco neuvěřitelného. Zavolal mi zástupce z rádia Atlantic Records, že moje album a písně se dostaly na první místo. Vyděsilo mě to, protože jsem to nečekal. Očekával jsem, že se stanu hudebníkem, a ne celebritou. Rozhodně jsem nevěděl, že budu číslo jedna. Můj život se najednou otočil a stal jsem se z muzikanta celebritou, což bylo opravdu děsivé. Zviditelníte se v ten moment trošku víc, než by jste očekávali,“ řekl.