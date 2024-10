Jsem spíš stydlivý introvert. Herectví je pro mě ventilem, říká Jakub Žáček

Známe ho jako „hlavního herce vedlejších rolí“ z komediálního sitcomu Comeback nebo ze zakázané vánoční reklamy mobilního operátora, kde hrál polského šmelináře převlečeného za vánoční stromeček. V Divadle Na Zábradlí, kde působí už deset let, ale účinkuje i v charakterních rolích, v nichž prokazuje své herecké mistrovství. V září mu skončily divadelní prázdniny, kterých si ale letos moc neužil. „Kromě Shakespearovských slavností, kde hraju v komedii Jak se vám líbí, jsem si na sebe upletl bič v podobě organizování letního festivalu Frýdlantsko Franze Kafky, který každé dva roky pořádáme v podhůří Jizerských hor,“ vypráví Jakub.

Co všechno to organizátorství obnáší?

Musím sestavit program, sehnat na něj peníze, zajistit umělce, výstavní a koncertní prostory, propagaci... Letos to bylo náročnější i proto, že se na celém světě slaví Kafkův rok.