Syna našli na hrázi rybníka. Místo jako stvořené pro vraždu, říká Vyskočil

„Vypadá to, jako když to bylo celé na zakázku. Ještě v únoru, což bylo tři měsíce předtím, psal syn na policii, že se cítí být ohrožen na životě a že ho někdo vydírá. Když je to majitel velké firmy, která vydělává obrovské peníze, tak to je celé jak opsané z devadesátých let. Takzvaná sebevražda, že jo,“ říká Ivan Vyskočil v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách na Nově.

V posledních měsících života trápily Jakuba Vyskočila problémy s bývalými spolupracovníky z jeho dopravní firmy. Konkrétně má jít o jedince, který má podle Ivana Vyskočila dlouhé prsty a konexe. A v minulosti měl několika lidem dokonce vyhrožovat smrtí.

Herec se nebojí o všem otevřeně mluvit. „Ten, kdo to způsobil… Co mi můžou udělat? Čeho bych se měl bát? V nejhorším… No co. Podívejte se, zbrojní průkaz mám,“ říká.

Jeho syn Jakub Vyskočil zemřel ve věku 46 let na začátku letošního května. Na první pohled a stále ještě v oficiální verzi stojí, že se majitel dopravní společnosti BusLine zastřelil. „Já s tím taky umím zacházet a nestřílel bych se do srdce. Střelil se NEOBVYKLÝM způsobem, to opravdu JE neobvyklý způsob. Vždyť si to vemte. Otočit zbraň k hrudi. Takhle se střelíte?“ ptá se herec.

„Syna našli mrtvého na hrázi rybníka. Byli jsme se tam s kamarádem podívat. Je to místo jak stvořené pro vraždu. Tam kdybyste vystřelili z kanónu, tak to nikdo neví. Ale já si mimochodem nemyslím, že to bylo tam. Já si myslím, že tam ho pak vyhodili,“ říká Vyskočil.

Jeho syn odjel naposledy narychlo z domu na schůzku, na které si dokonce přál společnost své ženy. Ta ale nakonec nejela. „Z té schůzky se už nevrátil. Pak přišly nějaké SMS, o kterých my tvrdíme, že je nepsal on. Jsou tam totiž věci, které nejdou dohromady s tím, co… Zaprvé pořád není vyřešen ani jeho telefon. Kdo mu volal, kdo ho vylákal na tu schůzku. Ani to místo nezapáskovali. Ani nedělali pachové stopy, což se vždycky dělá,“ popisuje herec.

Jakub Vyskočil se svým tatínkem, hercem Ivanem Vyskočilem (2006)

S vedením vyšetřování nebyli pozůstalí spokojeni a rozhodli se obrátit na Vrchní státní zastupitelství, aby se smrt Jakuba Vyskočila začala prošetřovat důkladněji. „Skutečně mi napsali, že nebyla naplněna má ústavní práva, aby byla objasněna smrt mého syna,“ říká Ivan Vyskočil.

„Ten drive toho, něčeho v tom případu dosáhnout, mě drží od toho, abych tu jen neseděl a neplakal. Což jsem tedy první týden dělal. A když o tom mluvím, pořád se mi tlačí do krku knedlík. Je to hrozná škoda, že odešel. Měli jsme spolu úžasný vztah. Úplně nejvíc jsme si rozuměli,“ dodává herec se slzami v očích.

VIDEO: Společnost BusLine přišla o majitele: