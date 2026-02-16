Jakub Vágner je dvojnásobným otcem. Popsal průběh porodu

Rybář Jakub Vágner (44) je dvojnásobným tatínkem. S manželkou Claudií (37) mají už čtyřletou dceru Kayu a nyní se stali rodiči další holčičky. „Kluky asi neumím,“ vtipkoval na sociálních sítích novopečený tatínek.
„Já a otec? To jste se asi pomátli… Roky expedic, kdy mohla být každá poslední… Jenže pak se z lůna vaší ženy vynoří zázrak. Je tak malinký, ale přesto je to váš obtisk. Nádherný a prozatím ničím nezkažený človíček. Jako čistý kus papíru, avšak bez jediné řádky,“ začal Jakub Vágner svůj příspěvek na Instagramu, kde ukázal fotku s ručičkou dcery.

„Říká se, že chlapi nebrečí. Tak nevím, proč se mi tak lesknou oči. Vidím, jak má žena bojuje a sám nezmohu vůbec nic. Jen jsem a věřím v její sílu… Přímo přede mnou se odehrává ten nejdůležitější okamžik světa. S prvním nádechem, s prvním výkřikem jsem táta. Emoce se derou na povrch a nejdou zastavit. Obdivuji svou ženu. Chlapské tři minuty slávy jsou sice podstatné, ale teprve při porodu může chlap skutečně pochopit, jak silné a statečné ženy jsou. Bojovnice, lvice, v mnohém lepší a statečnější než chlap tvrdý jako skála,“ popsal průběh narození druhého potomka.

Jakub Vágner dodal, že obdivuje krásu zrození nového života. „Je to zázrak, který věda může popsat tisíci knihami, ale já mu stále nerozumím. Spojením dvou lidí a jejich osudů vzniká nový život. Jak bude podstatný? Každý život je podstatný! Stejně jako každé dítě je zázrakem pro své rodiče. Mělo by být…,“ napsal.

Jakub Vágner a Claudia Vágner

„Její malá ručička svírá můj časem omlácený palec a najednou mi dochází, že jsem podruhé tátou. Slibuji, že tento zázrak budu chránit celým svým bytím. Mám druhou dceru. Kluky asi neumím. Je to ale jedno. Holky jsou zdravé a všechny tři nádherné. Kruh se uzavírá. Jsem šťastný, že se můj tatínek dočkal své druhé vnučky. Jednoho dne bude na svého dědu hrdá. Stejně tak i na svou babičku, která je spíše andělem z jiného světa. Malý uzlíček mi leží na prsou a já myslím na své rodiče. Je to 44 let, co jsem dostal ten největší dar jménem život. Žijme ho každou jednu jedinou vteřinu…,“ dodal.

Jakub Vágner a Claudia Darga se vzali v listopadu 2021. Chodili spolu rok, ale znali se už dlouho předtím. „Když jsem Jakuba poznala, hned jsem řekla, že tohle je tedy dobrý blázen. O rybách mluvil s takovým zápalem, ale zároveň i láskou, že jsem to do té doby nepoznala. Potkávali jsme se na různých rybářských veletrzích po Evropě, kde jsme většinou přednášeli o našich cestách za rybami. No a kdo koho ulovil, je přece jasné,“ prozradila Claudia Vágner v rozhovoru pro Magazín DNES.

