Jsem pořád na startovní čáře dlouhého maratonu, říká o rodičovství Jakub Štáfek

V kinech je váš film Vyšehrad Dvje, v čem bylo natáčení dvojky jiné?

Jiné bylo v tom, že bylo o dost větší a náročnější. Točili jsme kromě Prahy a severu Čech i v zahraničí, v Argentině nebo Anglii. Zkrátka a dobře, nebyli jsme na jednom místě jako u předešlého Vyšehradu nebo seriálu. Ale bylo to fantastické natáčení. Dokonce bylo možná ještě větší vedro než předtím. Asi na tom globálním oteplování něco bude.

Podle traileru jde o velkou divočinu a nespočet známých tváří. Byly role hercům šité na míru? A stalo se vám, že někdo odmítl?

Bude to divočina, to máte pravdu. S trailerem jsme byli dokonce až nespokojení, protože víme, co všechno se ve filmu nachází a nebyli jsme schopní to všechno narvat do jednoho krátkého videa. Řešili jsme ale taky od samého začátku to, abychom v traileru neukázali všechno a divák pak nebyl v kině ochuzen. Těch věcí je ve filmu opravdu hodně a do traileru by se to prostě nevešlo. Herci nám ale neodmítali, tam jsme se maximálně netrefili časově. Byli jsme odmítnuti jen z řad fotbalistů, některým se do toho nechtělo. Ale nechtěl bych být konkrétní, nebylo by to vůči nim úplně fér.

Vyšehrad je typ filmu, ve kterém by se navenek mohlo zdát, že pouštíte kreativitu herců na plné obrátky. Bylo to tak, nebo jste všechno natočili přesně podle daného scénáře?

Musí to mít scénář. Improvizace samozřejmě byla na místě, hodně jsme improvizovali. Sami herci improvizovali a my jsme za to moc rádi, ale improvizovat se nedá bez toho, aniž byste měli pevné základy. Takže to všechno, co ve filmu uvidíte, je víceméně podle scénáře. Na place vždycky dochází k nějakým lehkým úpravám ze strany tvůrců či herců a tady je toho pochopitelně nespočet. Ale v tom samotném scénáři už to samo o sobě bylo našlapané.

Kdo vás z herců nebo i neherců nejvíc překvapil?

Popravdě řečeno Pavel Nedvěd. Herecky jsem ho před kamerou předtím neznal, viděl jsem jenom pár věcí v minulosti, nějaké reklamy pro repre, a byl jsem sám zvědavý. Tak ten mě překvapil. Jinak mě spíš lidi překvapili ne kvůli výkonu, ale kvůli tomu, jací jsou. Zase jsme se utvrdili v tom, že rádi pracujeme s lidmi, kteří jsou moc fajn a v pohodě.

V jedničce máte skvělého syna. Dětský herec Jakub Jenčík má neuvěřitelný talent. Překvapí něčím ve dvojce? Jak se vyvine váš vztah? Náš vztah je krásný. Je to prostě atypický vztah otce se synem. V tomto případě synem, který se stará o to, aby jeho otec byl v pohodě. Překvapí svojí linkou a tím, jak je mentálně zase o něco dospělejší. Ačkoliv Kubíkovi ta roztomilost a dětskost pořád zůstala, což je zázrak. Na tohle se diváci můžou těšit. A taky bude mít krásný vztah se svojí partnerkou.

A co Laviho vztah s Lucií, kterou zase neopakovatelně hraje Šárka Krausová. Vydrželo vaše manželství i přes krize až do dvojky?

Naše manželství vydrželo. Já si myslím, že manželství Laviho a Lucie nejde zničit. To už je na věky, Barbie a Ken českého filmu. Oni se k sobě neskutečně hodí. I když mají nějaké neshody, tak je svým, pro nás normální smrtelníky úplně atypickým, způsobem dokážou překonat. Na Šárku se diváci můžou opravdu těšit, protože ve dvojce má daleko víc prostoru. Má zajímavější linku. Vede tam skupinu holek k tanci a moc pěkně se na to kouká.

Za tanečními čísly stojí herečka a zpěvačka Alžběta Ferencová, se kterou hrajete v seriálu Policie Hvar. Kdy se zrodil ten nápad ji zapojit i do Vyšehradu?

Popravdě řečeno vůbec nevím. Možná to bylo v Chorvatsku, když jsme točili. Alžběta do té doby Vyšehrad neviděla a pak si ho pustila. Prohodili jsme o tom řeč. Ona má ten typ humoru taky ráda, takže když jsme obsazovali role a potřebovali pár holek, tak jsme s režisérem Martinem Koppem sahali po lidech, se kterými jsme už v minulosti pracovali a kteří nás baví. A těmito holkami jsme to nakombinovali – Alžběta, Gábi Heclová, Anita Krausová… Se všemi jsme v minulosti makali a to nám přišlo fajn. Rádi pracujeme s kamarády.

Na jedničce pracovala taky vaše reálná žena Dominika jako maskérka. Při natáčení dvojky už se místo toho starala o vaše dvě dcery. Bylo to v něčem jiné? Táhlo vás to po natáčení víc domů?

Ano, starala se o děti, byla doma, na mateřské. Ale nepřijde mi, že by to bylo v něčem jiné. Prostě to nedělala. Já jsem za to rád a Domča nemá ambice se moc k filmu vracet. Myslím si, že je fajn, když točí jenom jeden z rodiny a ten druhý je „normální“. My jsme u té dvojky hodně cestovali, takže samozřejmě, že když jsme skončili třeba delší natáčení na severu Čech, tak jsem se moc těšil domů. Vždycky se těším domů, když někde pracuju a jsem unavený. Těším se na svoji rodinu.

Jakub Štáfek

Čím vás Dominika uchvátila? Podle médií jste byl dříve vyhlášený svůdce žen a říkalo se, že vás jen tak nějaká nezkrotí.

No, vidíte, je prostě skvělá. Je to skvělá bytost pro život. V mém vidění světa není nikdo tak skvělý na poli manželky a matky našich dětí. A dříve vyhlášený svůdce žen? Nevím, kde jste to zjistili. No tak jsem muž. Líbí se mi ženy. Říká se tomu příroda, jsme zvířátka.

Co pro vás znamená rodičovství? Jaký jste otec?

Nevím, nemůžu soudit a nerad soudím to, jaký já jsem otec. Navíc jsem pořád na startovní čáře toho dlouhého maratonu. Ale momentálně si to moc užívám. Snažím se děti edukovat, zahrnout je zábavou, protože otec by měl být od toho, aby byl pro ně zábavný, skotačil s nimi a zároveň jim pomaličku ukazoval mantinely, ve kterých je fajn se pohybovat. To bychom tady tou filozofickou debatou mohli strávit třeba další tři hodiny.

Jakub Štáfek

Zvládáte kombinovat rodinu se sportem, natáčením, vlastní produkcí? Jaký máte trik na to se z plného diáře nezbláznit?

Snažím se to zvládat, a myslím si, že to zatím zvládám. Je to kolikrát složité, někdy je to opravdu hodně náročné, navíc když máte děti takhle malé. Vím, že za nějakou dobu to bude o dost jednodušší. Co se týče toho triku, je to asi o nějaké disciplíně, zároveň správného timingu pro relax a pro to, aby člověk nebyl, což teď jsem, pořád na telefonu a uměl si nějak odpočinout. Ten odpočinek je pro mě čas s rodinou, případně jen se ženou, se kterou třeba zajdu do sauny a na masáž. Nebo se jdeme jen tak projít a popovídáme si, protože povídání si je opravdu krásná věc. Zkrátka a dobře – zvládám to.

Často vás obsazují do kriminálních seriálů, jako jsou Specialisté, Extraktoři, zmíněná Policie Hvar, nebo filmů, jako je Zatmění či Válka policajtů. Baví vás tenhle typ rolí? Proč myslíte, že vás obsazují právě do nich?

Nevím, nemám zdání. Myslím si, že mě chtějí vidět v nějakých protikladech. Mě ten typ rolí baví. Jsem člověk, co rád zkouší nové věci. Každá z nich byla svým způsobem trochu jiná. Asi mám nějaký marketingový potenciál.

Snímek z filmu Vyšehrad 2

Je něco, co byste si vyloženě chtěl zahrát, ale ještě nikoho nenapadlo vás do toho obsadit?

Nemám nic takového vysněného, i když vím, že to ostatní herci mívají.

A máte nějaký takový sen jako režisér nebo producent?

Tam už je to samozřejmě trochu jiné. To už mám. Mám nějaké věci v šuplíku a jednoho dne přijde jejich čas. Nebudu nic prozrazovat, protože bych byl sám proti sobě, kdybych měl konkrétně říkat svůj sen pro režiséra či producenta.

Vaší velkou doménou je sport, fotbal jste hrál od dětství. Vydržela vám tato vášně doteď? Baví vás i bojové sporty, co dalšího ovládáte?

Všechno. Kung-fu, tai-chi, curling, plavu s nohama za hlavou... Ano, baví mě sporty, byl jsem k nim vedený odmalička. Fotbal jsem hrál a mám ho rád doteď. Ale toho času není moc a samozřejmě už je to pro mě opravdu rekreační záležitost. Co se týče bojových sportů, tak to mám stejně. Občas mám období, kdy trochu přidám a z té rekreační záležitosti se stane full time záležitost. Ale to k tomu tak nějak patří. Mám to rád. Baví mě to. Rád lyžuju. Asi nemám sport, který bych nedělal rád.

Často také cestujete. Jaká je vaše oblíbená destinace a kam byste úplně nemusel?

Máme pár míst, kam bychom se rádi vrátili. Nemám vyloženě nějakou oblíbenou destinaci. Co se týče cestování, jsem spíš přírodní typ. Nemusím moc města. Berlín, Paříž a další evropská nebo světová města, proč ne, ale není to úplně něco pro mě. Zároveň ale rád vidím nové věci, takže se tomu úplně nebráním. Mám rád přírodu, takže destinace, kde je to zelené a kde šumí voda, jsou pro mě fajn.

Až Vyšehrad proběhne kiny. Do čeho se pustíte?

Opět vyrazím do Turecka, kde budeme točit seriál Extraktoři. A potom budu mít dlouhé volno, které plně využiju se svou rodinou. A už se na to moc těším.