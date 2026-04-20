Mám rakovinu, metastáze po celém těle a obrovské bolesti, popsal Jakub Špalek

Nezapomenutelný Eda z Šakalích let, herec a režisér Jakub Špalek (57), oznámil, že má rakovinu a prochází náročným životním obdobím. Přibližně před rokem mu lékaři objevili nádor pod ledvinou s metastázemi v dalších částech těla.
Jakub Špalek děkuje během přebírání ceny mamince a ukazuje, kde ji mají diváci...

Jakub Špalek děkuje během přebírání ceny mamince a ukazuje, kde ji mají diváci Národního divadla vyhlížet (1. listopadu 2025). | foto:  Petr Topič, MAFRA

Jakub Špalek v hudebním filmu Šakalí léta.
Rok 1994 a film Jana Svěráka Jízda – ten tehdy šestadvacetiletého Jakuba Špalka...
Herci Jakub Špalek, Radek Pastrňák a Anna Geislerová, protagonisté snímku...
Havlova Audience, kde Jakub Špalek vystupuje se svým letitým kamarádem Janem...
Po čtyřměsíční chemoterapii se jeho stav loni v květnu obrátil k lepšímu a situace na čas výrazně zlepšila. Na konci loňského roku měl prý dokonce tolik energie, že tím překvapoval i své nejbližší. „Kulminovalo to v prosinci, kdy si moje manželka a moje maminka myslely, že beru nějaké povzbuzovací drogy. Všechny jsem otravoval svou energií,“ přiblížil Jakub Špalek v rozhovoru pro Deník N.

Po Novém roce však přišel zlom. Bolesti se vrátily a ukázalo se, že nemoc mezitím výrazně pokročila. Metastáze má dnes prakticky po celém těle – v zádech, pánvi, kyčlích, ramenou, lokti i hrudníku.

Macbethovi už čarodějnice nevěříme, líčí Jakub Špalek změny v klasice

S tím souvisí i silné bolesti, které výrazně ovlivňují jeho každodenní život. „Bolesti mám opravdu obrovské. Podle toho, kde si metastáze vzpomenou, mě pak bolí tu hrudník, tu pánev,“ popsal principál Divadelního spolku Kašpar.

Lékaři mu proto nasadili morfinové náplasti. Ty sice pomáhají bolest tlumit, ale mají i vedlejší účinky. „Pod morfiem jsem trošku jak permanentně zhulený, a to se opravdu blbě hraje,“ říká otevřeně.

Přesto se nevzdává práce, která je pro něj zásadní. Momentálně – i přes náročnou léčbu a pod vlivem silných léků – účinkuje mimo jiné ve hře, kde má hlavní roli a na jevišti tráví přes sedmdesát minut sám.

Na celé situaci ho překvapuje i jeho vlastní reakce. „Vůbec mi to není jasné. Měl bych plakat a říkat, proč právě já. A nic,“ svěřil se. Opřít se může o rodinu, která je pro něj klíčovou oporou. „Jsme prostě spolu, máme dvanáctiletého kluka, což vás úplně nepustí. A hodně zkouším v divadle, což mě také drží,“ dodal.

Špalkovi pomohla získat širší popularitu role Edy v Šakalích letech. Diváci si ho oblíbili rovněž ve filmu Jízda, kde ztvárnil plavčíka Jardu. Hodně výrazný je hlavně v divadle – stojí za vznikem souboru Divadelní spolek Kašpar a dlouhodobě patří mezi jeho klíčové osobnosti.

Dlouholetým parťákem Špalka byl herec Jan Potměšil (†60). I po autonehodě, kdy skončil na invalidním vozíku, ho jeho kamarád a kolega neváhal obsazovat a uzpůsobil tehdy pro něj i Divadlo v Celetné – nechal například rozšířit futra na toaletách i všechny vchody.

Odešel, ale nezmizel. Na Potměšila vzpomínají Hřebejk, Kuklová i politici

Jan Potměšil zemřel minulý čtvrtek po delší nemoci. Herec, který byl od svých třiadvaceti let po autonehodě upoután na invalidní vozík, měl dlouholeté vážné zdravotní problémy.

