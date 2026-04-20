Po čtyřměsíční chemoterapii se jeho stav loni v květnu obrátil k lepšímu a situace na čas výrazně zlepšila. Na konci loňského roku měl prý dokonce tolik energie, že tím překvapoval i své nejbližší. „Kulminovalo to v prosinci, kdy si moje manželka a moje maminka myslely, že beru nějaké povzbuzovací drogy. Všechny jsem otravoval svou energií,“ přiblížil Jakub Špalek v rozhovoru pro Deník N.
Po Novém roce však přišel zlom. Bolesti se vrátily a ukázalo se, že nemoc mezitím výrazně pokročila. Metastáze má dnes prakticky po celém těle – v zádech, pánvi, kyčlích, ramenou, lokti i hrudníku.
S tím souvisí i silné bolesti, které výrazně ovlivňují jeho každodenní život. „Bolesti mám opravdu obrovské. Podle toho, kde si metastáze vzpomenou, mě pak bolí tu hrudník, tu pánev,“ popsal principál Divadelního spolku Kašpar.
Lékaři mu proto nasadili morfinové náplasti. Ty sice pomáhají bolest tlumit, ale mají i vedlejší účinky. „Pod morfiem jsem trošku jak permanentně zhulený, a to se opravdu blbě hraje,“ říká otevřeně.
Přesto se nevzdává práce, která je pro něj zásadní. Momentálně – i přes náročnou léčbu a pod vlivem silných léků – účinkuje mimo jiné ve hře, kde má hlavní roli a na jevišti tráví přes sedmdesát minut sám.
Na celé situaci ho překvapuje i jeho vlastní reakce. „Vůbec mi to není jasné. Měl bych plakat a říkat, proč právě já. A nic,“ svěřil se. Opřít se může o rodinu, která je pro něj klíčovou oporou. „Jsme prostě spolu, máme dvanáctiletého kluka, což vás úplně nepustí. A hodně zkouším v divadle, což mě také drží,“ dodal.
Špalkovi pomohla získat širší popularitu role Edy v Šakalích letech. Diváci si ho oblíbili rovněž ve filmu Jízda, kde ztvárnil plavčíka Jardu. Hodně výrazný je hlavně v divadle – stojí za vznikem souboru Divadelní spolek Kašpar a dlouhodobě patří mezi jeho klíčové osobnosti.
Dlouholetým parťákem Špalka byl herec Jan Potměšil (†60). I po autonehodě, kdy skončil na invalidním vozíku, ho jeho kamarád a kolega neváhal obsazovat a uzpůsobil tehdy pro něj i Divadlo v Celetné – nechal například rozšířit futra na toaletách i všechny vchody.
Jan Potměšil zemřel minulý čtvrtek po delší nemoci. Herec, který byl od svých třiadvaceti let po autonehodě upoután na invalidní vozík, měl dlouholeté vážné zdravotní problémy.