Vítěz Hell’s Kitchen je tatínkem. Smekám před matkami, tohle bych nedal, říká

„Není ani možné, co všechno jsme zažili, jaká cesta to byla, a teď je to tady. Cítím neskutečnou hrdost na svoji ženu a smekám před všemi matkami, tohle bych nedal,“ napsal novopečený tatínek na Instagramu k fotce z porodnice.
Jméno prvorozeného syna zatím manželé neřekli. Tatínek dlouho preferoval Kubu, pak se do hry dostal Benjamin. Reichman nicméně prozradil, jaký pokojíček pro syna připravili. „Protože už jsme nevěřili, že se staneme rodiči, místnost jsme kdysi předělali na šatnu. Teď jsme všechno museli nacpat do ložnice a začali tvořit království pro syna. Bude mít pokojíček ve stylu Harryho Pottera,“ přiznal.
Kuchař s manželkou se vytouženého potomka dočkali po strastiplné cestě. „Trvala asi sedm let. Tolik marných pokusů... Už jsme úplně nenáviděli rádoby rady ostatních, abychom na to nemysleli, nebo dost netaktní příběhy, jak na to vlétli a hned bylo zaděláno. Naše alergie na tohle téma narůstala a naděje postupně mizela, až se ztratila. A pak najednou, když už jsme se smířili se společným životem bez dítěte, se zadařilo. Jestli můžu, ráda bych vzkázala párům ve stejné situaci, aby věřily,“ řekla Karolína Reichman Čiháková v prosinci v rozhovoru pro Magazín DNES.
Jakub Reichman loni vyhrál televizní kuchařskou reality show Hell´s Kitchen na Nově. Třikrát přitom byl kousek od vypadnutí, kvůli rizotu dokonce hned v prvním díle, ale nakonec naplnil svůj nesmělý cíl. Díky výhře získal 2,5 milionu korun a práci u šéfkuchaře Jana Punčocháře. Nyní spolušéfuje kuchyni v jenom z pražských pětihvězdičkových hotelů.
Karolína Reichman Čiháková na Vysoké škole obchodní vystudovala management leteckých podniků, obor, k němuž se v praxi ani nepřiblížila. Po letech v cateringové firmě, kde pracoval i Kuba, se stala asistentkou nákupčího. Jsou spolu už patnáct let, před deseti lety se vzali. Svatbu měli v Las Vegas během jejich měsíční cestě po Spojených státech.