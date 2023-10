Je to daleko klidnější, říká Prachař o vztahu se Sarou Sandevou

„Je to daleko klidnější než kdykoli jindy,“ řekl Prachař o vztahu s mladší herečkou s úsměvem a dodal, že byl v milém vztahu leckdy v ohni. „A když jsem měl pocit, že to jenom doutná, tak jsem se sám polil petrolejem,“ dodává s ironií sobě vlastní.

Jeho bývalou manželkou je Agáta Hanychová, která od rozvodu stihla porodit dítě Jaromíra Soukupa a dát se znovu dohromady s otcem svého prvního dítěte Miroslavem Dopitou. Jakub Prachař s ní má šestiletou dceru Miu a tu naučil lásce k fotbalu, konkrétně k týmu Slavie, jehož fanouškem byl už jeho dědeček Ilja Prachař i jeho otec David Prachař.

„Pokaždé, když se vidíme, se mě ptá, kdy půjdeme znovu. Hrozně si to zamilovala,“ vypráví Jakub a prozrazuje, co ji na tom tak láká. „My máme takovou domluvu, že když má přetlak a chce mluvit sprostě, může mi to šeptat do ucha. A pak máme druhou domluvu, že na fotbale může taky mluvit trošičku sprostě. Tak možná proto tam tak ráda chodí. Vyčistit si svoji dětskou karmičku,“ dodal herec, který relaxuje rybařením, hraním na bubny a taky vařením.

„Mám rád, když je to pracný. Třeba rád dělám buchty, protože tam dlouho trvá, než se to zadělá a pak se to plní a člověk u toho tak příjemně stráví čas a zapomene na všechno. U toho já relaxuju. A pak občas cvičím na bubny. Akorát otec mé dívky tam, kde jsem měl bubny, teď udělal přípravnu a peče tam dorty. Takže já jsem s těmi bubny musel vysmrdět a teď tolik necvičím,“ přiznal.