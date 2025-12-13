O Jakubovi jsem si prve myslela, že je ten největší blbeček, přiznává Sara Sandeva

Autor:
Herci Jakub Prachař (42) a Sara Sandeva (28) tvoří už nějakou dobu pár. Zpočátku na mladou herečku ale Jakub Prachař právě nezapůsobil. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka prozradila, proč ho nejdřív měla za blbečka.

Poznali se na natáčení pohádky Čertoviny, kde ji Jakub pochválil za dobrý herecký výkon. Pozitivní první dojem ale pokazil na premiéře. Velkou roli v tom opět hrála vášeň pro fotbalový klub Slávie, kterou je Prachařova rodina pověstná.

Jakub Prachař a Sara Sandeva v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (9. prosince 2025)
Jan Sýkora a Sara Sandeva na premiéře pohádky Čertoviny (3. ledna 2018)
Jakub Prachař a Sara Sandeva v seriálu Dvojka na zabití (2024)
Český slavík 2025: Sara Sandeva a Jakub Prachař
45 fotografií

„Na premiéře jsem si řekla, že to je největší blbeček na světě. To jsem měla období, kdy jsem žila s fotbalistou,“ směje se Sandeva. „Můžeš říct jeho příjmení. Hrál za Slávii, to je důležitý,“ doplnil ji Prachař. „Takže já jsem žila s fotbalistou Sýkorou a chodila jsem s ním v době, kdy oni vyhráli ten titul, což je pro ně strašně důležitý. A den po premiéře toho filmu se hrál zápas. Jakub přišel, a ne že by mě jako kolegyni pozdravil, ale rovnou řekl: Hele, večer moc nep*cejte, zítra hraje,“ vzpomíná Sandeva.

„Já nejsem takovej buran, ale v tu chvilku jsem měl o ten výsledek fakt strach,“ hájí se Prachař.

„Takže když mi po pěti letech volali, jestli bych nechtěla točit Dvojku na zabití, a řekli mi, že to bude s Jakubem, myslela jsem, že omdlím a že těch padesát dní s ním nepřežiju. A pak už všichni víme, jak to dopadlo. Jsme spolu čtyři a půl roku,“ dodává herečka.

Modlím se makedonsky a vdávat se chci v pravoslavném kostele, říká Sara Sandeva

Jejich společný seriál měl být plný akčních scén, ale Jakub Prachař si hned první den společného natáčení natrhl sval, což mělo nečekané důsledky. „Každá akční scéna je pro televizi drahá. Rázem jsem svým natrženým svalem ušetřil televizi dost peněz. Chtěl jsem, aby mě přeobsadili, protože herec, co nechodí, je ještě horší než herec, co nemluví. Ale dopadlo to dobře,“ pochvaluje si Prachař. „Dopadlo to strašně, protože já neumím běhat a všechny ty jeho scény padly na mě,“ dodává Sandeva.

Během natáčení se mezi nimi vyvinul vážný vztah. Setkání s hereččiným otcem se ale neuskutečnilo úplně hladce. „Tatínek řekl, že mě rozemele do pljeskavice. A že mi prostřelí kolena,“ vzpomíná Prachař. „Když mi ublíží! Ne hned,“ hájí svého tatínka s horkou balkánskou krví Sandeva.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Hezucká promluvila o stavu manžela. Upravili jsme medikaci tak, že už ho nic nebolí

Svatba Patrika Hezuckého a jeho ženy Nikoly

Nikola Hezucká (35) tráví se svým manželem Patrikem Hezuckým (55) v benešovské nemocnici celé dny a často i noci. Leží u jeho postele na lehátku nebo sedí na křesle a drží ho za ruku. Chce, aby...

Hollywoodská hvězda Julia Robertsová se v ulicích Prahy procházela bez make-upu

Julia Roberts měla dobrou náladu. (Praha, 4. prosince 2025)

Pokud jste se ve čtvrtek pohybovali v okolí Staroměstského náměstí v Praze, mohli jste potkat slavnou hollywoodskou hvězdu Julii Robertsovou (58). V ženě v péřovce s čepicí na hlavě a brýlemi však...

Hezucký podlehl nádoru, který zasáhl játra. Odešel klidně, prozradila manželka

Patrik Hezucký a Nikola Pastirčáková

Manželka Patrika Hezuckého promluvila poprvé o tom, co bylo příčinou úmrtí jejího muže. Nikola Hezucká popsala, že oblíbenému moderátorovi Ranní show lékaři začátkem září oznámili, že má nádor...

Otce nepoznal, matka ho odložila. Hezucký tajemství své rodiny odhalil jen jednou

Patrik Hezucký

Patrik Hezucký svého francouzského otce nikdy nepoznal a vlastní matka ho v jeho pěti letech nechala své sestře, aby mohla žít s novým mužem. O zvláštním dětství promluvil moderátor jen jednou, v...

Jsem stále velmi sexuálně aktivní, přiznává po sedmdesátce Jane Seymourová

Bývalá bond girl Jane Seymourová vypadá v 73 letech skvěle. (2024)

Jane Seymourová oslaví za pár měsíců pětasedmdesáté narozeniny a přesto tvrdí, že se stále cítí být o dvacet až třicet let mladší. Představitelka Doktorky Quinnové prozradila, co přispívá k její...

O Jakubovi jsem si prve myslela, že je ten největší blbeček, přiznává Sara Sandeva

Jakub Prachař a Sara Sandeva v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (9. prosince 2025)

Herci Jakub Prachař (42) a Sara Sandeva (28) tvoří už nějakou dobu pár. Zpočátku na mladou herečku ale Jakub Prachař právě nezapůsobil. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka prozradila, proč ho nejdřív měla za...

13. prosince 2025

Bratrovu práci nehodnotím pohledem profesionála, ale sestry, říká Švantnerová

Nikol Švantnerová

Česká Miss 2015 Nikol Švantnerová (33) se stále častěji potkává v práci se svým mladším bratrem Patrikem (29), který se stal také modelem. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, jak vnímá jeho úspěchy...

13. prosince 2025

Léčba je úspěšná i díky včasné diagnóze. Král Karel III. promluvil o své rakovině

Král Karel III. oznamuje zlepšení svého zdravotního stavu. (12. prosince 2025)

Král Karel III. v pátek oznámil, že léčba rakoviny u něj postupuje dobře, takže ji bude moci v příštím roce zredukovat. Je to podle něj i díky včasné diagnóze a účinným zákrokům. Sedmasedmdesátiletý...

12. prosince 2025  21:39

Podřízla jsem si ruce, vzpomíná herečka Sabina Králová. Zachránil ji syn

Sabina Králová v pořadu 13. komnata.

Herečka Sabina Králová (55) byla přes dvacet let hvězdou činohry Národního divadla. Traumata z dětství v ní vyvolala úzkostné stavy a panické ataky. O nejtěžších chvílích, kdy hledala útěchu v...

12. prosince 2025

Pyšný otec Robbie Williams ukázal na premiéře třináctiletou dceru herečku

Robbie Williams s dcerami Coco a Teddy a manželkou Aydou (Londýn, 27. listopadu...

Britský popový zpěvák Robbie Williams (51) a jeho o pět let mladší manželka Ayda Fieldová zazářili na premiéře v Londýně po boku nejstarší dcery Teddy (13). Ta má za sebou svou první roli, a to v...

12. prosince 2025  10:19

Chci se postarat o Nikolu a Olivera, řekl Mareš. Koncert pro Patrika byl bleskově vyprodaný

„S Patrikem Hezuckým se rozloučíme v pátek v krematoriu ve Strašnicích,“...

Speciální páteční vysílání na Evropě 2 se neslo ve znamení vzpomínání a posledního rozloučení s moderátorem, kamarádem a kolegou Patrikem Hezuckým (†55). Začalo v šest hodin ráno, tedy v čase, kdy...

12. prosince 2025  5:54,  aktualizováno  8:08

Vajíčko, 70 tisíc, já to fakt nebyla. Ondřej ze Zrádců natočil vtipné video s narážkami

Snímek z druhé řady Zrádců

Napínavá reality show Zrádci sice skončila, ale vztahy mezi hráči po natáčení na hradě Křivoklát neutichly. Právě naopak! Parta se stmelila a gentleman Ondřej, jakožto profesionální videomaker s...

12. prosince 2025

Musíte se vyrovnat s tím, že vypadáte jako hlupák, říká Daniela Brzobohatá

Křest kuchařky moderovala Daniela Brzobohatá (7. prosince 2025).

„Dodneška vzpomínám na tvůj sulc,“ řekla Daniela Brzobohatá autorce kuchařky Prababičky pravnoučatům Jiřině Bohdalové. „Dostala jsem za úkol naučit se ho,“ dodala vzápětí. Pro recept si bude muset...

12. prosince 2025

Krize jsou temný les. Hudba mi několikrát zachránila život, říká Lenka Dusilová

Lenka Dusilová

Lednový Harper’s Bazaar přináší velký rozhovor s Lenkou Dusilovou. Zpěvačka bilancuje padesátiny, mluví o temných obdobích, mateřství a hudbě, která jí opakovaně pomohla odrazit se ode dna.

12. prosince 2025

I dnes věříme v dobré konce. Kuklová s Potměšilem o drsných životních zkouškách

Premium
Michaela Kuklová a Jan Potměšil. Byli mladí, talentovaní. Když před...

Byli mladí, talentovaní. Když před bezmála čtyřiceti lety natočili Michaela Kuklová a Jan Potměšil pohádku O princezně Jasněnce a létajícím ševci, zdálo se, že mají před sebou úžasné životy. Jenže...

11. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jsem stále velmi sexuálně aktivní, přiznává po sedmdesátce Jane Seymourová

Bývalá bond girl Jane Seymourová vypadá v 73 letech skvěle. (2024)

Jane Seymourová oslaví za pár měsíců pětasedmdesáté narozeniny a přesto tvrdí, že se stále cítí být o dvacet až třicet let mladší. Představitelka Doktorky Quinnové prozradila, co přispívá k její...

11. prosince 2025  14:10

Bývalá Playmate výrazně zhubla. Rok jím jen kašovitou stravu, říká McCarthyová

Bývalá playmate Jenny McCarthyová vypadá i po padesátce skvěle. (2025)

Americká herečka a modelka Jenny McCarthyová v posledním roce výrazně zhubla a nyní se pochlubila vyrýsovanou figurou. Rodačka z Illinois prozradila, že za úbytkem váhy jsou zdravotní potíže...

11. prosince 2025  12:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.