Poznali se na natáčení pohádky Čertoviny, kde ji Jakub pochválil za dobrý herecký výkon. Pozitivní první dojem ale pokazil na premiéře. Velkou roli v tom opět hrála vášeň pro fotbalový klub Slávie, kterou je Prachařova rodina pověstná.
„Na premiéře jsem si řekla, že to je největší blbeček na světě. To jsem měla období, kdy jsem žila s fotbalistou,“ směje se Sandeva. „Můžeš říct jeho příjmení. Hrál za Slávii, to je důležitý,“ doplnil ji Prachař. „Takže já jsem žila s fotbalistou Sýkorou a chodila jsem s ním v době, kdy oni vyhráli ten titul, což je pro ně strašně důležitý. A den po premiéře toho filmu se hrál zápas. Jakub přišel, a ne že by mě jako kolegyni pozdravil, ale rovnou řekl: Hele, večer moc nep*cejte, zítra hraje,“ vzpomíná Sandeva.
„Já nejsem takovej buran, ale v tu chvilku jsem měl o ten výsledek fakt strach,“ hájí se Prachař.
„Takže když mi po pěti letech volali, jestli bych nechtěla točit Dvojku na zabití, a řekli mi, že to bude s Jakubem, myslela jsem, že omdlím a že těch padesát dní s ním nepřežiju. A pak už všichni víme, jak to dopadlo. Jsme spolu čtyři a půl roku,“ dodává herečka.
Jejich společný seriál měl být plný akčních scén, ale Jakub Prachař si hned první den společného natáčení natrhl sval, což mělo nečekané důsledky. „Každá akční scéna je pro televizi drahá. Rázem jsem svým natrženým svalem ušetřil televizi dost peněz. Chtěl jsem, aby mě přeobsadili, protože herec, co nechodí, je ještě horší než herec, co nemluví. Ale dopadlo to dobře,“ pochvaluje si Prachař. „Dopadlo to strašně, protože já neumím běhat a všechny ty jeho scény padly na mě,“ dodává Sandeva.
Během natáčení se mezi nimi vyvinul vážný vztah. Setkání s hereččiným otcem se ale neuskutečnilo úplně hladce. „Tatínek řekl, že mě rozemele do pljeskavice. A že mi prostřelí kolena,“ vzpomíná Prachař. „Když mi ublíží! Ne hned,“ hájí svého tatínka s horkou balkánskou krví Sandeva.