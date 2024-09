Radil jsem bratrovi, aby se neupil a neufetoval, říká Jakub Prachař

Vy se cpete rohlíkem? To byste neměl, když si chcete udržet figuru...

Já už se nehlídám, není potřeba.

A co když se bude točit třetí série Dvojky na zabití? Nebude vadit, když v ní budete vypadat jinak?

Já to vždycky doženu, abych vypadal stejně. Přiberu, nebo shodím.

Chtěl byste vůbec točit pokračování?

Určitě. Mě to baví, mám ten seriál rád. Ale v současné době člověk nemůže vědět, co bude, všechno se rychle mění. To se týká i televizí. Některé věci jsou už dneska i drahé a tohle je, podle mě, zrovna drahý seriál. Takže když nebude mít dobrá čísla, další řada nevznikne. Ale ani to by nevadilo, protože už ty dvě za to stály.