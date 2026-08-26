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Dokážu odpustit i lidem, kteří by si to úplně nezasloužili, říká Jakub Prachař


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Jakub Prachař (Praha, 22. června 2020) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Herectví má v rodině, sám ale tvrdí, že doma se o něm téměř nebavili a jeho dědečka Ilju Prachaře mnohem víc než role zajímalo, jestli bude mít sladký angrešt. Jakub Prachař v rozhovoru pro iDNES.cz promluvil o natáčení filmu Vyšehrad Třy, humoru bez hranic a s nadsázkou také o tom, proč je podle svého mínění téměř ideálním partnerem.

Když se řekne Vyšehrad, co se vám vybaví jako úplně první?
Šemík s Horymírem.

Když pomineme legendy: Co vás na světě filmového Vyšehradu pořád baví, že se do něj rád vracíte?
Je to taková směs všeho. Skvělý svět, který nabízí spoustu bizarních a krásných věcí. Těžko se to popisuje nějak přesněji. Má svoji specifickou atmosféru a já se do něj vždycky rád vracím.

Vadí mi, když lidé bez znalostí šíří nepravdy, další lidé jim uvěří a podle toho se potom chovají a přemýšlejí. To považuju za obrovský problém.

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