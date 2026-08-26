Když se řekne Vyšehrad, co se vám vybaví jako úplně první?
Šemík s Horymírem.
Když pomineme legendy: Co vás na světě filmového Vyšehradu pořád baví, že se do něj rád vracíte?
Je to taková směs všeho. Skvělý svět, který nabízí spoustu bizarních a krásných věcí. Těžko se to popisuje nějak přesněji. Má svoji specifickou atmosféru a já se do něj vždycky rád vracím.
Vadí mi, když lidé bez znalostí šíří nepravdy, další lidé jim uvěří a podle toho se potom chovají a přemýšlejí. To považuju za obrovský problém.