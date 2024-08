Pastrňákova svatba byla nejhezčí, na které jsem byl, říká návrhář Poner

Navrhovali jste outfity na svatbu hokejisty Davida Pastrňáka, co všechno to bylo?

Navrhovali jsme předsvatební outfit Davida, což bylo krajkové sako, lněné kalhoty a hedvábný top, na uvítací párty. Potom samozřejmě svatební oblek, který byl z italské vlny s hedvábím. Posledním úkolem bylo vytvořit plážový komplet na posvatební den – a k tomu naše grafička Bára Balgová vytvořila speciální grafiku The Pastas, odvozenou z jeho přezdívky.

V minulosti jsem v jednom rozhovoru řekl, že bych si nikdy neoblékl ponožky do sandálů, ale móda se vyvíjí stejně jako my lidé a naše názory i postoje.