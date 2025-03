Známosti navazuji osobně, večery trávím ve fitku, říká Muž roku Jakub Mádl

Jak vám převrátil Muž roku život?

Musím říct, že Muž roku je brutální výzva a otevře ti dveře. Je to taková vstupenka do showbyznysu. Pokud do toho jdeš, musíš počítat, že se ti trošku převrátí život. Takže se to stalo na stokrát.

Co to udělalo s vaším Instagramem? Pro spoustu lidí je sláva afrodiziakum.

V tom jsem už celkem vyspělý. Nesleduju to. Nestresují mě třeba nějaké nárůsty nebo čísla na Instagramu. Je to nástroj, kterým se prezentuješ a nějakým způsobem reflektuje tvoji aktivitu. Není to něco, na čem bych stavěl svůj názor, mindset nebo nějaké emoce. Takže se Instagramem nestresuji rozhodně.

Co vám tam lidi píšou? Jak většinou ty reakce vypadají?

Většinou jsou kladné. Byly to hodně přející zprávy o tom, že jsou rádi, že jsem to vyhrál. Mám jen pozitivní zkušenost se sociálními sítěmi. Nestalo se mi, že by tam byla nějaká negativita nebo něco, co bych považoval za nevhodné.

Zval vás někdo na rande nebo vy jste se základě nějakých indicií třeba chytl?

Nějaké pozvánky na seznámení chodí, já osobně vždycky doporučuju osobní setkání. Takže spíš navazuju známosti tak, že někoho potkám a oslovím ho. Přijde mi to strašně skvělé příběhově, než že bych oslovoval na sociálních sítích.

Kdy naposledy se tohle stalo? Protože to chce notnou dávku odvahy.

Zrovna včera mi psala jedna holka, jestli se nechci seznámit. A asi před dvěma týdny ve fitku shodou okolností jsem jednu oslovil. Ale bylo to tím, že ta holka si dala hodně nějakého nakopávače předtréninkového, běhala tam. Po něm vždy trošku mravenčí pokožka, jsou tam látky, které to způsobují a bylo vtipné pozorovat, jak tam v panice běhá a zjišťuje, jestli to je normální nebo ne.

Čím vším se dohromady živíte?

Deset let jsem podnikal v nemovitostech. Starám se o správu nemovitostí, co se týče pronájmu, údržby a celého chodu těchto objektů. Potom mi přibyl Muž roku, takže jsem tváří soutěže a reprezentuji značku na celý rok. Takže nyní mám různé modelingové příležitosti, ať focení pro nějaké textilní značky anebo nějaké produkty. To je něco, co mám strašně rád a hrozně mě to baví. Mimo jiné teda ještě dělám asistenta kameramana a točíme seriály a reklamy, různé videoklipy. U nás se tomu říká grip, což je uchycení kamery.

24. srpna 2024

Víme, že jste profík, nedáváte ty věci při modelingovém vytížení znát, ale kolikrát jste si v hlavě řekl: Proboha, co to na mě chtějí navlíknout?

Nestalo se mi to. Teď jsme fotili oblečení pro jednu značku a říkal jsem si, že ten materiál není úplně vhodný ke cvičení. Ale chápu, že trendy jsou různé a mění se to a někdo s tím je spokojený. Někdo ne, asi je to hodně subjektivní.

Co děláte po večerech? Sleduješ spíš Netflix nebo TikTok?

Sociální sítě jsou náročné takhle po večerech. To scrollování a tak. Je to strašně rychlý dopamin. Dneska spousta lidí přestala chodit ven, navazovat osobní zážitky. Vidíme, že ten dopamin je strašně dostupný u nás v telefonu, kdy zkoukneš nějaká videa, ta tě vzápětí udělají veselým. To máš tři sekundy a jsi šťastný, že jo. Já, jelikož si udržuju figuru a mám jet letos ještě jako Muž roku na mezinárodní soutěž do Indonésie, tak hodně po večerech trávím čas ve fitku.