Udělal jsem obrovský progres. Trénink dělá mistry, říká Muž roku 2024 Jakub Mádl

Jste vítězem pětadvacátého jubilejního ročníku Muže roku s číslovkou 2024. Jaký je to pocit – s šerpou vítěze na hrudi?

Je to nádherný pocit. Ještě před pár lety bych si ani nepomyslel, že jednou budu stát na pódiu Muže roku jako finalista. Je to velká čest a velká zodpovědnost. Pro mě osobně je to také velký milník, na cestě zlepšování sám sebe v určitých směrech, jako je třeba vyjadřování se před lidmi. Absolvovali jsme s ostatními finalisty výborný kurz s Janem Přeučilem ohledně rétoriky. Hledám si v tom samá velká pozitiva.

Můžeme tedy očekávat, že vítězství využijete k tomu, že se začnete živit svým hlasem?

Myslíte, že můj hlas je tak dobrý? Vy jste profesionální redaktor, takže hlas používáte stále. Pro mě to je všechno takové bádání, poznávání něčeho nového. Mluvit dlouhou dobu v kuse, to normální člověk denně nedělá, to už chce nějaký trénink.

Vítěz soutěže Muž roku získá určitou popularitu. Jak ji hodláte využít?

Rád bych zpopularizoval hodnoty a principy, kterým já osobně věřím a zastávám je. Jsem velkým zastáncem zdravého a aktivního životního stylu, správného nastavení mysli. Je opravdu potřeba se o sebe starat. Moje motto je – ve zdravém těle silný duch. Teď, jakožto Muž roku, budu určitě mít možnost také prožít různé nové zážitky, těším se na to.

Muž roku 2024: Jakub Mádl

Jak se účast v soutěži dotkla vašeho soukromí a vztahů?

Pravda je, že když jsem vstupoval do této soutěže, ještě jsem nebyl zadaný. Teď ale randím s jednou velice sympatickou slečnou. Ještě nemáme tolik společných zážitků, protože byla pryč na dovolené a pak jsem zase byl pryč já. Ale věřím, že spolu v brzké době něco podnikneme.

Co říkáte na všechny ty dárky, které jste jako vítěz získal? Víte vůbec, co všechno jste dostal?

Viděl jsem obrovské auto zaparkované před divadlem, toho si nešlo nevšimnout. Už spoustu let jsem chtěl vyzkoušet hybrid, takže mě to nadchlo.

Jaká byla vaše cesta soutěží? Jak se dá fungovat spolu s dvanácti ostatními chlapy a proplout tím vším se zdravou psychikou?

Musíte s tím dobře pracovat. Nás už od začátku v soutěži vedli a radili nám. I díky společnému soustředění člověk získal nějakou novou zkušenost. Pro mě, který si zatím zahrál jen několik mini roliček v krátkých filmečcích nebo komparsech, to není všední zážitek. Není to emočně úplně nepohodlné, ale člověk se s tím zkrátka musí sžít. Když vlezete do vody, je jasné, že budete mokrej. Stejně tak, když víte, že budete mluvit před spoustou lidí, musíte očekávat určitou úroveň trémy. Důležité je, jak s tím pracujete.

Podíváte se i na podobné soutěže do světa. Plánujete nějaký přísný program, abyste ochutnal třeba i vítězství za hranicemi?

Přísný program? Jako že bych ještě zpřísnil? Je to tak. Určitě. Trénink dělá mistry. Je potřeba trénovat a připravit se na nové výzvy. Poslední měsíce jsem udělal obrovský progres, protože jsem začal používat nově kalorické tabulky a k tomu chytré hodinky. Potřeboval jsem trošičku zhubnout, což se mi za posledních pět let nepovedlo a teď se mi to opravdu parádně daří. Čtu knížky od Honzy Přeučila, poslouchám podcasty o tom, jak pracovat se stresem, jak se chovat v určitých chvílích, dělám dechová cvičení. To všechno do toho procesu potřebuju zapojit, abych mohl usilovat o úspěch na mezinárodních soutěžích.

Zleva: 2. místo získal Petr Hantych, uprostřed vítěz Muže roku 2024, vítěz Jakub Mádl a vpravo třetí David Vencl (23. srpna 2024)

Vítěz Muže roku 2024, Jakub Mádl, se v minulosti věnoval karate, ve kterém se zúčastnil republikových závodů. „Dalo mi do života disciplínu a umění překonávat fyzickou bolest,“ uvedl asistent kameramana, který se již několik let věnuje poradenství a prodeji robotických sekaček.

Mezi jeho hobby patří cestování, potápění se v exotických destinacích a paragliding. „Fascinuje mě poznávání jiných kultur,“ říká o sobě letošní vítěz, kterého mohli diváci vidět nedávno v malé roli ve filmu Prázdniny s broučkem.

Vítěz Muže roku 2024 obdržel řadu hodnotných cen, jako je zájezd do zahraničí či zapůjčení automobilu. Všech dvanáct finalistů dostalo mimo jiné spodní prádlo, šperky, oblečení, obuv, kosmetiku, dárkové vouchery nebo potravinové doplňky.

Během finálového večera v Náchodě vystoupili například Ilona Csáková, Marian Vojtko, Michaela Pecháčková, Gabriel Grillotti, Šárka Rezková, Heather, Jana Fabiánová, Michaela Tomešová, Jan Bendig, Markéta Konvičková či Heidi Janků.

V porotě a mezi patronkami jednotlivých soutěžících byly herečka a modelka Barbora Mottlová, herečky Kateřina Macháčková, Veronika Žilková, Světlana Nálepková, moderátorka Zuzana Bubílková, Michaela Dolinová, Veronika Gajerová, Alex Mynářová, Jitka Kocurová, Alena Schillerová a další známé tváře.

Čtenáři iDNES.cz zvolili jako Muže roku 2024 podnikatele Vojtěcha Bělunka (32) z Ostravy. V anketě hlasovalo celkem 9 596 lidí.