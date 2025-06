„Vzniklo to tak, že jsem se před odjezdem do Survivoru vsadil s Mikýřem, že se dostanu do finálové šestky, což se mi nepovedlo, protože jsem manipulátor. A vzhledem k tomu, že jsem to nesplnil, tak Mikýř řekl, že si musím nechat vykérovat jeho podobiznu na zadek,“ vysvětlil Koťák.

Mikýřův obrázek nechali vytvořit umělou inteligenci. „Včera jsme šli na pivo, takže nejsem úplně ve formě a tohleto nám vygenerovala umělá inteligence. Na návrhu je vousatý Mikýř, kterého budu mít nadosmrti na zadku,“ vysvětlil.

Samotný Koťák nemá problém s tím, že bude mít obrázek na zadku, dokonce by chtěl, aby byl vidět, i když je oblečený. „Já jsem právě přemýšlel, jestli aspoň ta čepička by mi vylézala zpod trenek, že by furt koukal, co se děje,“ říká.

Jeho partnerka už ale takové pochopení nemá. „Já jsem s tím v pohodě. Mám na sobě hodně kérek. Ale moje přítelkyně je ve smrti úplně. Ta to nedává. Ale jednou jsem se vsadil, musím to splnit. Takže budu mít tohohle krásného člověka na zadku,“ těší se moderátor, který ze Survivoru vypadl po 65 dnech.

Koťák je smířen s tím, že bude mít Mikýře na pozadí až do smrti. Na laserové odstranění jít nehodlá. „To bych porušil sázku, takže já si ho tam nechám. Mikýře mám rád, není to moc hezký člověk, ale já nemám moc hezký zadek, takže to je v pohodě,“ směje se moderátor.