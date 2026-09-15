„S těmi jmény jsem si dělal srandu. Když mi bulvární novináři volali do porodnice, chtěl jsem je nasytit něčím výjimečným. A ročník svého narození si upravuju podle potřeby - abych nepřišel o nějakou zajímavou hereckou příležitost,“ vysvětluje s úsměvem Kohák. Nejprve proslul jako režisér vtipných televizních reklam, v nichž pak sám začal hrát, například Zadara Volaniče z reklamy na T-Mobile. Stále víc se prosazuje i jako moderátor, spisovatel a herec. Rolí zlatníka Angela letos ozdobil Komedii omylů v premiéře letošního ročníku Letních shakespearovských slavností.
Letošek vám přinesl vaši premiérovou zkušenost s Letními shakespearovskými slavnostmi. Jak jste se chystal?
Dal jsem si závazek, že měsíc před premiérou budu umět všechny texty, což se mi s menšími či většími resty podařilo. (usmívá se) Mimochodem zastávám takovou životní zásadu, že s přípravou se to nemá přehánět. Když totiž někdo něco trénuje – a následně to zvládne -, není to žádná výzva, žádné překvapení. Ovšem zvládnout něco náročného bez tréninku - to je frajeřina! Tento přístup praktikuju i během Jizerské padesátky. Nikdy jsem na ni příliš netrénoval, protože to by pak nebylo mistrovství ten závod doběhnout, to by se jaksi dalo očekávat. Navzdory tomu jsem ji už sedmkrát úspěšně dokončil.
Nerad věcem věnuju víc času, než je nutné. Radši životem jen tak pluju, něco vymýšlím a úkoluju ostatní.