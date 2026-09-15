Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Natočit reklamu o Slavii? Nikdy! Kvůli ní jsem přestal mít rád Smetanu, líčí Kohák

Milan Eisenhammer
  20:00

Fotogalerie11 Premium

Jakub Kohák | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Jakub Kohák rád mystifikuje, je pověstný svým pohotovým humorem a improvizací. Na internetu se proto můžete dopátrat hned tří letopočtů, kdy se narodil, anebo si přečíst, že svým synům nadělil jména Zlatan Jan a Wolfgang Amadeus. Co má jako sběratel všeho možného doma nejcennějšího? Co ho naučila jeho kmotra Hana Hegerová? A proč dostal při golfu žlutou kartu?

„S těmi jmény jsem si dělal srandu. Když mi bulvární novináři volali do porodnice, chtěl jsem je nasytit něčím výjimečným. A ročník svého narození si upravuju podle potřeby - abych nepřišel o nějakou zajímavou hereckou příležitost,“ vysvětluje s úsměvem Kohák. Nejprve proslul jako režisér vtipných televizních reklam, v nichž pak sám začal hrát, například Zadara Volaniče z reklamy na T-Mobile. Stále víc se prosazuje i jako moderátor, spisovatel a herec. Rolí zlatníka Angela letos ozdobil Komedii omylů v premiéře letošního ročníku Letních shakespearovských slavností.

Letošek vám přinesl vaši premiérovou zkušenost s Letními shakespearovskými slavnostmi. Jak jste se chystal?
Dal jsem si závazek, že měsíc před premiérou budu umět všechny texty, což se mi s menšími či většími resty podařilo. (usmívá se) Mimochodem zastávám takovou životní zásadu, že s přípravou se to nemá přehánět. Když totiž někdo něco trénuje – a následně to zvládne -, není to žádná výzva, žádné překvapení. Ovšem zvládnout něco náročného bez tréninku - to je frajeřina! Tento přístup praktikuju i během Jizerské padesátky. Nikdy jsem na ni příliš netrénoval, protože to by pak nebylo mistrovství ten závod doběhnout, to by se jaksi dalo očekávat. Navzdory tomu jsem ji už sedmkrát úspěšně dokončil.

Nerad věcem věnuju víc času, než je nutné. Radši životem jen tak pluju, něco vymýšlím a úkoluju ostatní.

Tento článek je součástí iDNES Premium

Rušivé reklamy
končí

    Čtěte celý iDNES.cz na mobilu
    bez reklam překrývajích obsah
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Stará kr**a s kruhem v rypáku? Já vás vnímám, vzkazuje Radka Třeštíková

Radka Třeštíková na Instagramu (2026)

Spisovatelka Radka Třeštíková (45) se po pěti letech rozhodla zbavit kroužku v nose. Piercing, který byl dlouho výraznou součástí jejího vzhledu, už podle svých slov nechtěla nosit. Její děti ale z...

Myslíte si, že se vyznáte ve sportu? Dokažte to, vyzývá nahá Sydney Sweeney

Sydney Sweeney odhodila v reklamě veškeré oblečení. (září 2026)

Osmadvacetiletá americká herečka Sydney Sweeney se v nejnovější reklamní kampani pořádně odvázala. Pro společnost, která se zaměřuje na sportovní sázky, natočila odvážný minutový spot, v němž se...

Elegán Eben a módní chameleon Kostková. Jak šel čas s moderátory StarDance

Jak šel čas - Marek Eben a Tereza Kostková ve StarDance

Měnili se soutěžící, tanečníci i porota. Stálicí StarDance ale byla moderátorská dvojice Tereza Kostková a Marek Eben. Mnohé fanoušky taneční show proto překvapilo oznámení, že letošní čtrnáctá řada...

Móda z Emmy: Plné dekolty, luxusní róby i komička převlečená za zlatou „sošku“

Móda na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2026)

Na udílení cen Emmy dorazily známé tváře v luxusních róbách i méně vydařených outfitech. Nechyběly plné dekolty, odhalená záda i nožky nebo bizár v podobě zlaté „sošky“ v životní velikosti. Podívejte...

Bývalka Kazmy se svlékne v nové řadě nahé seznamky Naked Attraction

Marie „Maru“ Rosecká se objeví v pořadu Naked Attraction

Nahá seznamka Naked Attraction se vrací. Druhá řada pořadu, který se v Česku vysílá na Óčku a na streamovací platformě prima+, se objeví v polovině října a přinese několik novinek. Kromě většího...

Natočit reklamu o Slavii? Nikdy! Kvůli ní jsem přestal mít rád Smetanu, líčí Kohák

Premium
Jakub Kohák

Jakub Kohák rád mystifikuje, je pověstný svým pohotovým humorem a improvizací. Na internetu se proto můžete dopátrat hned tří letopočtů, kdy se narodil, anebo si přečíst, že svým synům nadělil jména...

15. září 2026

Zvlněná jako podkrkonošská krajina. Eben hláškami ve StarDance rozděloval diváky

Marek Eben a Tereza Kostková (14. září 2026)

Marek Eben je považován za jednoho z nejelegantnějších a nejpohotovějších českých moderátorů. Během dvaceti let ve StarDance dokázal odzbrojit soutěžící i diváky jedinou větou. Ne všechny jeho...

15. září 2026  17:47

Herečka Hayden Panettiere zemřela po požití léku s příměsí fentanylu

Hayden Panettiere

Americká herečka Hayden Panettiere zemřela v srpnu ve věku 36 let. Podle zdroje webu TMZ za její smrt mohla jedina pilulka. Vzala si lék proti bolesti oxykodon, který byl potažený fentanylem.

15. září 2026

Macaulay Culkin se na cenách Emmy rozplakal, dojal slovy o mamince ze Sám doma

Macaulay Culkin na 78. ročníku udílení cen Emmy v Los Angeles 14. září 2026

I na letošním udílení televizních cen Emmy se vzpomínalo na herce a další osobnosti zábavního průmyslu, které v uplynulém roce zemřely. Jedním z nejsilnějších momentů večera byla pocta herečce...

15. září 2026  11:50

Děti prince Harryho po pár dnech v Británii mění školu. Pár prozradil důvod

Princ Harry a jeho děti princezna Lilibet a princ Archie na snímku ke Dni otců...

Princ Harry (42) a jeho žena Meghan (45) se po šesti letech vrátili do Velké Británie a usadili se na venkově. Rodina zveřejnila video z idylického venkovského života a jejich děti Archie a Lilibet...

15. září 2026  10:04

Móda z Emmy: Plné dekolty, luxusní róby i komička převlečená za zlatou „sošku“

Móda na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2026)

Na udílení cen Emmy dorazily známé tváře v luxusních róbách i méně vydařených outfitech. Nechyběly plné dekolty, odhalená záda i nožky nebo bizár v podobě zlaté „sošky“ v životní velikosti. Podívejte...

15. září 2026  9:02

Halina Pawlowská promluvila u Krause o svém prvním sexuálním zážitku

Halina Pawlowská v Show Jana Krause (září 2026)

Spisovatelka Halina Pawlowská (71) prozradila v Show Jana Krause, že se jí lidé často ptají na její první sexuální zážitek. Nejdřív byla tou otázkou zaskočená, teď už ale ví, jak odpovídat.

15. září 2026

George, William a Harry na Etonu: Proč královská rodina volí tuto školu?

Princ George na škole Eton College (8. září 2026)

Princ William a Kate minulý týden vyprovodili svého nejstaršího syna do Eton College, kde George nastoupil ke studiu. Kráčí tak ve stopách otce, prince Williama i jeho bratra Harryho. Jak probíhal...

15. září 2026  5:30

Držitelka České hlavy i po úrazech zdolává třítisícovky. Jezdím do Teplic, říká vědkyně

Advertorial
Ilona Hromadníková v Lázních Teplice

Ilona Hromadníková patří k české vědecké špičce. Za vývoj revoluční metody v diagnostice těhotenských komplikací získala prestižní ocenění Česká hlava. Coby aktivní sportovkyně se však musela...

15. září 2026

Jsem zlomená, napsala Dominique Alagia. Nepoletí na světové finále Miss

Dominique Alagia, 20 let, výška: 176 cm, záliby: hudba, zpěv, muay thai,...

Influencerka Dominique Alagia měla v úterý odletět do Thajska, kde měla reprezentovat Česko na světovém finále Miss Grand International 2026. Kvůli zranění ji ale vedení Miss Czech Republic muselo...

15. září 2026

Ester Geislerová ukázala fotky ze svatby. Oslavili jsme ceremonii lásky, napsala

Martin Krupa a Ester Geislerová se vzali 12. září 2026 ve Staré Červené Vodě.

Ester Geislerová (42) se na sociálních sítích pochlubila fotkami ze své víkendové svatby. Vzala si herce Martina Krupu (32), s nímž tvoří pár několik let. Poděkovala také všem, kteří se na veselce...

14. září 2026  19:48

Kdo jsou účastníci reality show Zrádci 2026: přehled všech 24 soutěžících

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Do startu třetí řady psychologické reality show Zrádci zbývají už jen hodiny. Kdo jsou letošní soutěžící? O hradní zlato se na Křivoklátě utkají mimo jiné vyjednavač, novinářka, lovec pašeráků,...

14. září 2026  15:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×