Jakub Horák se po krvácení do mozku ozval sledujícím. Vítej zpátky, píší mu

Autor:
  10:23
Marketér a komentátor Jakub Horák (53) se ozval sledujícím na sociálních sítích. Nedlouho poté, co kvůli prasklému aneurysma skončil v nemocnici v kritickém stavu. Jeho zdravotní stav je už lepší a jeho příznivci neskrývají radost.
Marketingový specialista Jakub Horák

Marketingový specialista Jakub Horák | foto: CNN Prima News

Jakub Horák
Jakub Horák
Svoji harmoniku si Bartoš bere na velkou část výjezdů. Hrál na ni i ve volebním...
Marketingový specialista Jakub Horák
5 fotografií

„Pomyslel jsem si, že těch, kteří nám chtějí otevírat oči, začíná být nějak mnoho. Lem. Futurologický kongres,“ napsal Jakub Horák na sítích v neděli večer.

Pod příspěvkem se v stovkách komentářů opakuje hlavně přání uzdravení a radost, že se marketingový expert „vrátil“.

Jakub Horák skončil v kritickém stavu v nemocnici minulý týden. Praskla mu cévní výduť, což způsobilo krvácení do mozku. O jeho stavu na Facebooku v pátek informovala jeho partnerka Eva Hahnová.

„Je pro mě neskutečně těžké tohle psát, ale šíří se spekulace a volají média, tak aspoň stručně za celou rodinu. Jakub měl ve středu večer krvácení do mozku, prasklo mu aneurysma, vrozená cévní vada, o které nikdo z nás neměl tušení. Lékaři naštěstí reagovali rychle a Jakub teď bojuje. Dýchá sám a je to sice vážné, ale kdo Jakuba zná, ví, že má v sobě obrovskou sílu,“ napsala v příspěvku.

„Milujeme ho a taky víme, čím je pro spoustu z vás, člověk, který celý život hledal neprošlapané cesty a bral na ně ostatní s sebou. Přes své knihy, přes Eccentric Club, přes rozhovory s lidmi, kteří uvažují jinak než většina. Věříme, že v tom bude pokračovat. Prosíme vás, dejte nám teď klid. Držte mu palce, modlete se za něj, cítíme to a moc nám to pomáhá. Ozveme se, až budeme moct. Eva, Věra a rodina,“ dodala.

Jakub Horák patří mezi nejznámější české experty na politický marketing. V roce 2017 se podílel na předvolební kampani Pirátů, která mnoho voličů zaujala ústředním heslem: „Pusťte nás na ně!“ Je podepsán také pod mnoha reklamními kampaněmi nejrůznějších českých firem.

Prasklá cévní výduť (aneurysma)

Život ohrožující stav způsobený oslabením a vyboulením stěny tepny, nejčastěji v mozku nebo na aortě. Při prasknutí dochází k masivnímu krvácení, které vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc, přičemž úmrtnost je vysoká. Projevuje se náhlou, extrémní bolestí hlavy (často popisovanou jako nejhorší v životě), zvracením či poruchami vědomí.

