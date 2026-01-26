Jakub Horák se po krvácení do mozku ozval sledujícím. Vítej zpátky, píší mu

„Pomyslel jsem si, že těch, kteří nám chtějí otevírat oči, začíná být nějak mnoho. Lem. Futurologický kongres,“ napsal Jakub Horák na sítích v neděli večer.
Pod příspěvkem se v stovkách komentářů opakuje hlavně přání uzdravení a radost, že se marketingový expert „vrátil“.
Jakub Horák skončil v kritickém stavu v nemocnici minulý týden. Praskla mu cévní výduť, což způsobilo krvácení do mozku. O jeho stavu na Facebooku v pátek informovala jeho partnerka Eva Hahnová.
„Je pro mě neskutečně těžké tohle psát, ale šíří se spekulace a volají média, tak aspoň stručně za celou rodinu. Jakub měl ve středu večer krvácení do mozku, prasklo mu aneurysma, vrozená cévní vada, o které nikdo z nás neměl tušení. Lékaři naštěstí reagovali rychle a Jakub teď bojuje. Dýchá sám a je to sice vážné, ale kdo Jakuba zná, ví, že má v sobě obrovskou sílu,“ napsala v příspěvku.
„Milujeme ho a taky víme, čím je pro spoustu z vás, člověk, který celý život hledal neprošlapané cesty a bral na ně ostatní s sebou. Přes své knihy, přes Eccentric Club, přes rozhovory s lidmi, kteří uvažují jinak než většina. Věříme, že v tom bude pokračovat. Prosíme vás, dejte nám teď klid. Držte mu palce, modlete se za něj, cítíme to a moc nám to pomáhá. Ozveme se, až budeme moct. Eva, Věra a rodina,“ dodala.
Jakub Horák patří mezi nejznámější české experty na politický marketing. V roce 2017 se podílel na předvolební kampani Pirátů, která mnoho voličů zaujala ústředním heslem: „Pusťte nás na ně!“ Je podepsán také pod mnoha reklamními kampaněmi nejrůznějších českých firem.
Prasklá cévní výduť (aneurysma)
Život ohrožující stav způsobený oslabením a vyboulením stěny tepny, nejčastěji v mozku nebo na aortě. Při prasknutí dochází k masivnímu krvácení, které vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc, přičemž úmrtnost je vysoká. Projevuje se náhlou, extrémní bolestí hlavy (často popisovanou jako nejhorší v životě), zvracením či poruchami vědomí.