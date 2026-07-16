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Jako z Hollywoodu. S těmito modely byla Geislerová módní hvězdou letošních Varů

Tereza Hrabinová
  5:30
Aňa Geislerová (50) měla na letošním Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary nabitý program. Vedle soutěžního filmu Pramen, ve kterém hrála hlavní roli, představila také dokument Dvě deci tuše o svém otci, na němž se podílela jako producentka, a nechyběla ani na módní přehlídce. Jakými modely letos ohromila publikum?
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Geislerová ztvárnila hlavní roli ve filmu Pramen natočený v česko-slovensko-maďarské koprodukci, který letos soutěžil o Křišťálový glóbus v hlavní soutěži Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

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Uvedení filmu Pramen na festivalu v Karlových Varech (4. července 2026)

Překladatelka Romana Bičíková a herečka Aňa Geislerová na uvedení filmu Pramen na festivalu v Karlových Varech (4. července 2026)



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