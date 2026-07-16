Aňa Geislerová (50) měla na letošním Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary nabitý program. Vedle soutěžního filmu Pramen, ve kterém hrála hlavní roli, představila také dokument Dvě deci tuše o svém otci, na němž se podílela jako producentka, a nechyběla ani na módní přehlídce. Jakými modely letos ohromila publikum?
Geislerová ztvárnila hlavní roli ve filmu Pramen natočený v česko-slovensko-maďarské koprodukci, který letos soutěžil o Křišťálový glóbus v hlavní soutěži Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.
Uvedení filmu Pramen na festivalu v Karlových Varech (4. července 2026)
Překladatelka Romana Bičíková a herečka Aňa Geislerová na uvedení filmu Pramen na festivalu v Karlových Varech (4. července 2026)