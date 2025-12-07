Patrik Hezucký měl kořeny ve Francii a jako frankofonní tlumočil u filmu pro francouzské produkce. V rádiu Evropa 2 začal pracovat v roce 1997 rovnou jako „nahrávač“ pro Leoše Mareše. Stala se z nich oblíbená moderátorská dvojice Ranní show. Mimo práci se však příliš nestýkali, Patrik si totiž do soukromí jen tak někoho nepustil.
V posledních týdnech bylo zjevné, že jejich přátelství dalece překročilo hranice čistě pracovního vztahu. Leoš Mareš svého parťáka navštěvoval v nemocnici téměř nepřetržitě, přesunul prosincová vystoupení v Ostravě a každodenní ranní show na Evropě 2 provázel smutek a silné emoce.
Bylo to jako manželství
Oba však několikrát v rozhovorech přiznali, že jejich vztah potřeboval k symbióze dozrát. „Jako v každém manželství, i my jsme měli krize. Teď už míň, nějak si to sedlo,“ přiznal Patrik v pořadu 7 pádů Honzy Dědka v roce 2022. Oba se pak shodli na tom, že jsou úplně odlišní a jejich vztah prožil výkyvy, „láska střídala nenávist“, ale možná právě díky tomu se skvěle doplňovali a dokázali spolu vést hodinové diskuze na jakékoli téma.
Kdy a jak jejich přátelství začalo?
Dvojici dal dohromady zakladatel Evropy 2 a její dlouholetý ředitel Michel Fleischmann. „Leoš byl taková neřiditelná střela a já jsem vycítil, že potřebujeme nový nádech a zakotvení pro ranní show,“ vysvětlil někdejší majitel rádií Evropa 2 a Frekvence 1 v pořadu Třináctá komnata z roku 2014. Fleischman měl s rozhlasovými stanicemi zkušenosti z Francie a spoustu pořadů a vysílacích formátů v Česku přinesl jako první, například dopolední Dámský klub. Od ranní show k Marešovi chtěl někoho, kdo mu nahrává. „Někdy se tomu v naší profesi říká blbá blondýna,“ přiznal Fleischman.
Role nahrávače je velmi těžká a současně nevděčná, protože vyžaduje zkušenosti a postřeh a zároveň sebezapření, s nímž musí hrát toho „jednoduššího“ ze dvojice, i když je to mnohdy naopak. „Patrik je blbá blondýna v nejlepším slova smyslu, protože to je jedna z nejtěžších profesí v rádiu, dělat toho hloupého, když ve skutečnosti hloupý nejsem,“ složil Fleischmann hold Patrikovu moderátorskému umění.
Mareš s Hezuckým na Evropě 2 vysílali nepřetržitě od roku 1998, což nemá v českém éteru obdoby. Úspěšných dvojic bylo více, například Roman Ondráček s Milošem Pokorným, Jakub Wehrenberg s Alešem Hámou nebo Iva Lecká s Vojtou Eflerem. Ale žádná nevysílala přes dvacet let.
Jednou z nejstabilnějších dvojic českého éteru byla také rodina Impulsových na Rádiu Impuls. Více než dekádu společně vysílali Honza Daněk a Jitka Vlková, kteří po celou dobu v poslechovosti ranního vysílání drželi první místo u posluchačů. Jitka Vlková pak čtrnáct let společného vysílání přerušila, protože založila rodinu. Honza Daněk nyní s kolegyní Klárou Šedovou vysílá na Impulsu dál mezi pátou a devátou každé všední ráno.