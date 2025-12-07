Jako dvojice v rádiu neměli konkurenci ani obdobu. Jak vzniklo duo Mareš-Hezucký?

Zuzana Stiboříková
  8:30
Leoš Mareš trávil poslední dny i noci u lůžka Patrika Hezuckého. Parťáci a kolegové byli řadu let, ukázalo se ale že jejich vzájemný vztah byl hluboký a přesáhl hranice kamarádství. Kdy jejich „manželství“ začalo a provázely ho i krize?
Na Mňam TV bude mít svou talkshow i s Patrikem Hezuckým. Leoš je ale sólista a...

Patrik Hezucký a Leoš Mareš | foto: Profimedia.cz

Patrik Hezucký a Leoš Mareš
Leoš Mareš s Patrikem Hezuckým
Patrik Hezucký a Leoš Mareš
Leoš Mareš a Patrik Hezucký v pořadu QI (2013)
10 fotografií

Patrik Hezucký měl kořeny ve Francii a jako frankofonní tlumočil u filmu pro francouzské produkce. V rádiu Evropa 2 začal pracovat v roce 1997 rovnou jako „nahrávač“ pro Leoše Mareše. Stala se z nich oblíbená moderátorská dvojice Ranní show. Mimo práci se však příliš nestýkali, Patrik si totiž do soukromí jen tak někoho nepustil.

V posledních týdnech bylo zjevné, že jejich přátelství dalece překročilo hranice čistě pracovního vztahu. Leoš Mareš svého parťáka navštěvoval v nemocnici téměř nepřetržitě, přesunul prosincová vystoupení v Ostravě a každodenní ranní show na Evropě 2 provázel smutek a silné emoce.

Bylo to jako manželství

Oba však několikrát v rozhovorech přiznali, že jejich vztah potřeboval k symbióze dozrát. „Jako v každém manželství, i my jsme měli krize. Teď už míň, nějak si to sedlo,“ přiznal Patrik v pořadu 7 pádů Honzy Dědka v roce 2022. Oba se pak shodli na tom, že jsou úplně odlišní a jejich vztah prožil výkyvy, „láska střídala nenávist“, ale možná právě díky tomu se skvěle doplňovali a dokázali spolu vést hodinové diskuze na jakékoli téma.

Kdy a jak jejich přátelství začalo?

Dvojici dal dohromady zakladatel Evropy 2 a její dlouholetý ředitel Michel Fleischmann. „Leoš byl taková neřiditelná střela a já jsem vycítil, že potřebujeme nový nádech a zakotvení pro ranní show,“ vysvětlil někdejší majitel rádií Evropa 2 a Frekvence 1 v pořadu Třináctá komnata z roku 2014. Fleischman měl s rozhlasovými stanicemi zkušenosti z Francie a spoustu pořadů a vysílacích formátů v Česku přinesl jako první, například dopolední Dámský klub. Od ranní show k Marešovi chtěl někoho, kdo mu nahrává. „Někdy se tomu v naší profesi říká blbá blondýna,“ přiznal Fleischman.

Role nahrávače je velmi těžká a současně nevděčná, protože vyžaduje zkušenosti a postřeh a zároveň sebezapření, s nímž musí hrát toho „jednoduššího“ ze dvojice, i když je to mnohdy naopak. „Patrik je blbá blondýna v nejlepším slova smyslu, protože to je jedna z nejtěžších profesí v rádiu, dělat toho hloupého, když ve skutečnosti hloupý nejsem,“ složil Fleischmann hold Patrikovu moderátorskému umění.

Mareš s Hezuckým na Evropě 2 vysílali nepřetržitě od roku 1998, což nemá v českém éteru obdoby. Úspěšných dvojic bylo více, například Roman Ondráček s Milošem Pokorným, Jakub Wehrenberg s Alešem Hámou nebo Iva Lecká s Vojtou Eflerem. Ale žádná nevysílala přes dvacet let.

Jednou z nejstabilnějších dvojic českého éteru byla také rodina Impulsových na Rádiu Impuls. Více než dekádu společně vysílali Honza Daněk a Jitka Vlková, kteří po celou dobu v poslechovosti ranního vysílání drželi první místo u posluchačů. Jitka Vlková pak čtrnáct let společného vysílání přerušila, protože založila rodinu. Honza Daněk nyní s kolegyní Klárou Šedovou vysílá na Impulsu dál mezi pátou a devátou každé všední ráno.

