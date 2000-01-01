Jméno nového představitele Jamese Bonda je známé. Hvězda ságy Stmívání nebo Batmana Robert Pattinson (40) bude agentem 007 a jeho angažmá už ocenil i britský král Karel III. na sociálních sítích. Kdo ale bude novou bondgirl a jak vypadají po letech herečky, které se této role zhostily?
Autor: Koláž iDNES.cz
Nebo by to mohla být dcera americké herečky Andie MacDowellové Margaret Qualley (32), která se také věnuje hraní.
Autor: AP
Do úvahy prý připadá i anglická zpěvačka Dua Lipa (31), o které se spekuluje, že by mohla nazpívat také úvodní píseň k nové bondovce. Na snímku je s manželem, britským hercem Callumem Turnerem (36), který byl jedním z favoritů na roli Jamese Bonda.
Autor: Profimedia.cz
První bondgirl byla Ursula Andressová ve filmu Dr. No z roku 1962.
Autor: © United Artists
Daniela Bianchi ve filmu Srdečné pozdravy z Ruska (1963)
Autor: © United Artists
Italská herečka Daniela Bianchi (84) na snímku z roku 2000
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Honor Blackmanová ve filmu Goldfinger (1964)
Autor: © United Artists
Britská herečka Honor Blackmanová (na snímku z roku 2015) zemřela v dubnu 2020 ve věku 94 let.
Autor: Profimedia.cz
Claudine Augerová ve filmu Thunderball (1965)
Autor: © United Artists Corporation
Francouzská herečka Claudine Augerová (na snímku z roku 2010) zemřela v prosinci 2019 ve věku 78 let.
Autor: Profimedia.cz
Německá herečka Karin Dorová, známá také coby Ribana z Vinnetoua, zemřela v listopadu 2017 ve věku 79 let.
Autor: Profimedia.cz
Diana Riggová ve filmu Ve službách Jejího Veličenstva (1969)
Autor: © United Artists
Britská herečka Diana Riggová (na snímku z roku 2018) zemřela v září 2020 ve věku 82 let.
Autor: Reuters
Jill St. Johnová ve filmu Diamanty jsou věčné (1971)
Autor: © United Artists
Jane Seymourová ve filmu Žít a nechat zemřít (1973)
Autor: © Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
Britská herečka Jane Seymourová (75) na snímku z roku 2024
Autor: Instagram @janeseymour
Britt Eklandová ve filmu Muž se zlatou zbraní (1974)
Autor: © United Artists
Barbara Bachová ve filmu Špion, který mě miloval (1977)
Autor: © United Artists
Americká herečka Barbara Bachová (80) na snímku z roku 2018 se svým manželem, kterým je Ringo Starr, jehož občanské jméno je Richard Starkey.
Autor: Reuters
Lois Chilesová ve filmu Moonraker (1979)
Autor: © United Artists / Metro-Goldwyn-Mayer
Americká herečka Lois Chilesová (na snímku z roku 2015) v dubnu 2027 oslaví 80. narozeniny.
Autor: Profimedia.cz
Carole Bouquetová ve filmu Jen pro tvé oči (1981)
Autor: © United Artists
Francouzská herečka Carole Bouquetová (69) v Cannes v roce 2024 se svým synem Dimitrim Rassamem, který byl ženatý s dcerou monacké princezny Caroline.
Autor: Reuters
Maud Adamsová ve filmu Chobotnička (1983)
Autor: © United Artists
Tanya Robertsová ve filmu Vyhlídka na vraždu (1985)
Autor: © Metro-Goldwyn-Mayer Studios
Americká herečka Tanya Robertsová (na snímku z roku 2012) zemřela v lednu 2021 ve věku 71 let.
Autor: Profimedia.cz
Maryam d’Abo ve filmu Dech života (1987)
Autor: © United Artists
Carey Lowellová ve filmu Povolení zabíjet (1989)
Autor: © United Artists
Americká herečka Carey Lowellová (65) byla vdaná za Richarda Gerea. Na snímku z roku 2024 je se svým partnerem Tomem Frestonem.
Autor: Profimedia.cz
Talisa Soto ve filmu Povolení zabíjet (1989)
Autor: © United Artists
Izabella Scorupco ve filmu Zlaté oko (1995)
Autor: © United Artists
Famke Janssenová ve filmu Zlaté oko (1995)
Autor: © United Artists
Michelle Yeohová ve filmu Zítřek nikdy neumírá (1997)
Autor: © United Artists
Malajsijská herečka Michelle Yeohová (64) v únoru 2026 převzala Zlatého medvěda za celoživotní dílo na festivalu Berlinale.
Autor: Reuters
Teri Hatcherová ve filmu Zítřek nikdy neumírá (1997)
Autor: © United Artists
Sophie Marceau ve filmu Jeden svět nestačí (1999)
Autor: © MGM
Denise Richardsová v bondovce Jeden svět nestačí (1999)
Autor: © MGM
Americká herečka Denise Richardsová (55) na snímku z roku 2024
Autor: Instagram @ deniserichards
Americká herečka Halle Berry na snímku z léta 2026, kdy oslavila 60. narozeniny.
Autor: Instagram / Halle Berry
Rosamund Pike ve filmu Dnes neumírej (2002)
Autor: © MGM
Eva Greenová ve filmu Casino Royale (2006)
Autor: © United Artists Films / Metro-Goldwyn-Mayer
Caterina Murino ve filmu Casino Royale (2006)
Autor: © United Artists Films / Metro-Goldwyn-Mayer
Gemma Artertonová ve filmu Quantum of Solace (2008)
Autor: © Metro-Goldwyn-Mayer
Olga Kurylenko ve filmu Quantum of Solace (2008)
Autor: © Metro-Goldwyn-Mayer
Daniel Craig a Bérénice Marlohe v bondovce Skyfall (2012)
Autor: outnow.ch
Monica Bellucci ve filmu Spectre (2015)
Autor: © Sony Pictures Entertainment
Italská herečka Monica Bellucci (62), která byla nejstarší Bond girl, na snímku z února 2026.
Autor: AP
Léa Seydouxová jako bondgirl ve filmu Spectre (2015)
Autor: © Sony Pictures Entertainment
Léa Seydouxová ve filmu Není čas zemřít (2021)
Autor: © MGM
Francouzská herečka Léa Seydouxová (41) byla jednou ze dvou bondgirls, které se objevily ve dvou filmech o agentovi 007. Na snímku z listopadu 2026 je na Governors Awards v Los Angeles.
Autor: AP
Robert Pattinson bude sedmým Jamesem Bondem. Před ním se v této roli představili Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan a Daniel Craige.
Autor: AP