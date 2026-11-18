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Právnička Lucie hledá v nahé seznamce lásku i šikovné ruce. Dostane zajímavý návrh
Podniková právnička z Prahy, která se v Naked Attraction představila jako Lucie, začíná po šedesátce novou životní etapu a rozhodla se seznámit v celé nahotě. Ráda by našla muže, s nímž bude...
Jsem sama, potvrdila dcera Ivy Kubelkové Natálie rozchod s tenistou Macháčem
Modelka Natálie Jirásková je znovu nezadaná. Dcera moderátorky Ivy Kubelkové potvrdila, že její vztah s tenistou Tomášem Macháčem je minulostí. Na společenské akci zároveň promluvila o tom, jak...
Princ George ohromil kresbou ledňáčka. Hrdý William ji zařadil do časopisu
Třináctiletý princ George se pochlubil výtvarným talentem. Jeho barevná kresba ledňáčka vyšla ve speciálním čísle britského magazínu Country Life, které jako hostující editor připravil jeho otec,...
Jak vypadá Majka z Gurunu po 48 letech? Zuzana Pravňanská pracuje v masně
Pamatujete si na malou mimozemšťanku, která uměla létat a chodit po vodě? Majka z legendárního slovenského seriálu Spadla z oblakov si získala srdce celého Československa. Její představitelka Zuzana...
Zákulisí StarDance: Záhada bujných hřív a komu vlezl do županu Dyk
StarDance v sobotu oslavila 20 let a tři dny od prvního přímého přenosu. Nejen Marek Eben a Tereza Kostková proto vzpomínali na své začátky v taneční show. Jelikož večer vystoupili i bývalí...
Kdo bude novou bondgirl? Jak vypadají po letech krásky agenta 007
Jméno nového představitele Jamese Bonda je známé. Hvězda ságy Stmívání nebo Batmana Robert Pattinson (40) bude agentem 007 a jeho angažmá už ocenil i britský král Karel III. na sociálních sítích. Kdo...
Someliéra Viktora v Naked Attraction zaskočilo ochlupení i odpůrkyně vína
Vystudoval kybernetiku, živí se jako someliér a ve volném čase rád cestuje. Viktora (32) do Naked Attraction původně přihlásili kolegové. Nenechal se dlouho přemlouvat a přišel hledat ženu, se kterou...
Princezna Kate po letech doprovází manžela. Jeli rikšou, zahráli si kriket
Vévoda a vévodkyně z Walesu se vypravili na oficiální cestu do Indie. Princezna Catherine doprovází svého manžela poprvé po čtyřech letech, během nichž jí to zdravotní stav nedovoloval. V Indii...
Mirrenová po letech vyměnila vojenský trénink za jógu. Vděčí mu ale za hodně
Herečka Helen Mirrenová (81) si dlouhá léta udržovala kondici a štíhlou postavu přísným vojenským tréninkem, známým jako program XBX. Dvanáctiminutové vyčerpávající cvičení léta prosazovala jako...
Portmanová o mateřství ve 45 letech: Jsem plná úžasu z té kouzelné bytosti
Herečka Natalie Portmanová (45) porodila v září své třetí dítě. V rozhovoru pro listopadové číslo časopisu Harper’s Bazaar se rozpovídala o tom, jak ji mateřství naplňuje a jak miminko ovlivnilo její...
Čím by byl, kdyby nemusel být králem? Alternativní život Karla III.
Ještě jako princ Charles se narodil do role, kterou si nevybral, přitom jeho zájmy jsou mnohem pestřejší, než co dovolují královské povinnosti. V první řadě je to vysokoškolsky vzdělaný muž se...
První případ jsem nevyřešil. Šlo v něm o kompoty, prozradil Josef Mareš
Kriminalista, scénárista a badatel Josef Mareš je známý především díky seriálům Devadesátky nebo Případy 1. oddělení, ke kterým psal scénáře založené na své dlouholeté práci u policie. V Show Jana...
Rakovina ho stála dva miliony. Teď se Honza Musil bojí víc stáří než nemoci
Všichni ho mají spojeného s TV Barrandov, kde moderoval dlouhé roky pořad Nebezpečné vztahy. Starší diváci si jej pamatují ještě z diskusního pořadu Áčko nebo Snídaně na Nově. Už tam občas něco...
Charlotte Štiková porodila. Ornella byla u toho, sestry se po letech usmířily
Charlotte Štiková se stala maminkou. Mladší sestra Ornelly Koktové přivedla na svět své první dítě, holčičku, které s manželem Martinem Stefanem vybrali jméno Scarlett. U porodu byla také její starší...
Boží trest, říkala Chramostová o smrti syna. Pak ji režim připravil o milovanou profesi
Zažila období hvězdné slávy, trpká léta v ústraní i velkolepý comeback. Prošla bolestnou ztrátou, která ji navždy poznamenala, a dokázala otevřeně přiznat vlastní chyby. Herečka Vlasta Chramostová...
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Nejsem vinen, vzkázal Russell Brand z vězení. Pobouřil tím britskou vládu
Britský komik a herec Russell Brand, kterého soud 9. listopadu poslal na deset let a šest měsíců do vězení za znásilnění a sexuální napadení, v dopise adresovaném svým příznivcům vinu odmítl. Úřad...
Nemohl jsem spát. O vězení se mi i zdálo, říká Tadeáš Moravec o natáčení Oddílu B
Tadeáše Moravce jste mohli vidět v dokumentárním filmu Osamělý vlk, teď má hlavní roli v seriálu Oddíl B, za kterým stojí tvůrčí dvojice Jan Prušinovský a Petr Kolečko. Přestože pochází z divadelní...