Zamilovaný Hanzlík nemusel v Dr. Mráčkovi nic hrát. Šafránkovou však neulovil

Eva Hudečková: „S Polly mám společnou nechuť k tlačence!“ Rozmazlenou vodnickou dcerku manželů Wassermannových jménem Polly skvěle zahrála Eva Hudečková (74), v té době ještě Trejtnarová. Bylo pro vás těžké hrát zhýčkanou prominentní vodnickou dcerku?

Bavilo mě to. Když se umíte dívat kolem sebe, chování lidí vám dává inspiraci. A geniální autor, jakým byl pan Macourek, ji uměl napsat v neotřelé podobě. A protože byl opravdu extra třída, jeho postavy nikdy nebyly prvoplánové, vždycky v sobě nesly nějaké ozvláštňující tajemství nebo poselství. Připadalo mi kouzelné, že ani vodníci neumí vychovat své děti. A vy váháte, komu byste dřív jednu vlepili, jestli povedeným rodičům, nebo jejich drzému spratkovi. Ovlivnila role Polly tehdy nějak váš život?

V případě pana Macourka a několika dalších výborných scenáristů jsem si uvědomila, jak zásadní je pro herce autor. Dobrou látku docela nezkazí ani špatný režisér, ale špatnou látku by nezachránil ani Miloš Forman. Přestože vám v té době bylo pouhých 25 let, ve filmu působíte velice sebevědomě. Byly chvíle, kdy jste při natáčení byla nervózní?

Sebevědomí patřilo k mé roli, nikoli k mé povaze. Hodně o věcech pochybuji. Vím, že jsou složitější, než by se zprvu zdálo, vždycky jsem se vyhýbala rychlým soudům. Měla jste v poslední době s postavou Polly něco společného? Třeba jistý druh namyšlenosti mladé krásné dívky?

Společnou jsem s ní měla leda nechuť k tlačence. Jinak jsem stvořená z jiného těsta, a co se týče namyšlenosti, vždycky jsem ji považovala za projev hloupých holek. A to jsem v tomto ohledu nikdy nebyla. Jaké bylo vaše první setkání s Milošem Kopeckým?

Setkání bylo magické – jako s každou osobností, která vás už dříve na dálku okouzlí. Od dětských let jsem ho vídala na televizní obrazovce, později v divadle. Fascinovalo mě, jak byl svůj, a přitom tvárný. Když jsme se poznali, složil mi poklonu, protože byl galantní. Bylo úžasné být mu nablízku, někdy jsme si po natáčení povídali u kafíčka. Byl pozorný, chytrý, vtipný a pravdomluvný.