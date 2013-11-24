Měnili se soutěžící, tanečníci i porota. Stálicí StarDance ale byla moderátorská dvojice Tereza Kostková a Marek Eben. Mnohé fanoušky taneční show proto překvapilo oznámení, že letošní čtrnáctá řada bude jejich poslední. Podívejte se, jak se za dvacet let od uvedení první řady změnili.
Autor: Koláž iDNES.cz
Oficiální portrét moderátorů k první řadě StarDance
Autor: © Česká televize
Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci k tenkrát nové show StarDance …když hvězdy tančí.
Autor: Profimedia.cz
Oficiální portrét moderátorů ke StarDance II
Autor: Česká televize
Tereza Kostková a Marek Eben při představení druhé řady taneční show v září 2007
Autor: Profimedia.cz
Marek Eben před finále druhé řady v prosinci 2007 oslavil 50. narozeniny.
Autor: Ladislav Křivan / CNC, Profimedia.cz
Sladění Marek Eben a Tereza Kostková ve StarDance II (2007)
Autor: Jiří Černohorský / CNC, Profimedia.cz
Oficiální portrét moderátorů ke StarDance III
Autor: © Česká televize
Dvojice předvedla i krátké tanečky.
Autor: © Česká televize
Marek Eben a Tereza Kostková ve StarDance III (2008)
Autor: © Česká televize
Oficiální portrét moderátorů ke StarDance IV
Autor: Lenka Hatašová / Česká televize
Taneční soutěž měla dva roky přestávku.
Autor: © Česká televize
Opět nechyběly ani tanečky moderátorů.
Autor: Lenka Hatašová
Oficiální portrét moderátorů ke StarDance V
Autor: © Česká televize
Show měla opět dvouletou přestávku.
Autor: © Česká televize
Marek Eben a Tereza Kostková ve StarDance V (2012)
Autor: © Česká televize
Oficiální portrét moderátorů ke StarDance VI se nesl ve stylu první republiky.
Autor: David Raub
Šestá řada se vysílala v roce 2013.
Autor: Česká televize / Mikuláš Křepelka
Generálka finále StarDance VI: Taťána Kuchařová a Jan Onder, Marek Eben a Tereza Kostková, Anna Polívková a Michal Kurtiš (21. prosince 2013)
Autor: Marek Navrátil, iDNES.cz
Další oficiální portrét moderátorů ke StarDance VII
Autor: Česká televize / David Raub
Sedmá řada se vysílala v roce 2015.
Autor: Česká televize
Během pátého večera StarDance VII zatančili také Marek Eben a Tereza Kostková.
Autor: Česká televize
Oficiální portrét moderátorů pro StarDance VIII
Autor: © Česká televize
Sehraná dvojice Marek Eben a Tereza Kostková ve StarDance VIII (2016)
Autor: © Česká televize
Pohled do zákulisí osmé řady taneční soutěže
Autor: © Česká televize
Oficiální portrét moderátorů pro StarDance IX
Autor: © Česká televize
Marek Eben a Tereza Kostková v zákulisí StarDance IX (2018)
Autor: © Česká televize
Moderátoři deváté řady StarDance v roce 2018
Autor: © Česká televize
Oficiální portrét moderátorů StarDance X
Autor: © Česká televize / David Raub
Mezitím se porota stihla několikrát obměnit, moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková ale zůstali.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Marek Eben a Tereza Kostková ve StarDance X (2019)
Autor: © Česká televize
Oficiální portrét moderátorů StarDance XI
Autor: Česká televize / David Raub
Tereza Kostková a Marek Eben během čtvrtého večera StarDance XI
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Marek Eben a Tereza Kostková v zákulisí StarDance XI (2021)
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Oficiální portrét moderátorů StarDance XII
Autor: © Česká televize
Show si opět dala dvouletou přestávku a diváci mohli dvanáctou řadu sledovat v roce 2023.
Autor: Profimedia.cz
Tanečky moderátorů se staly součástí zahájení každého večera.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Marek Eben a Tereza Kostková v zákulisí StarDance XII (11. listopadu 2023)
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Oficiální portrét moderátorů StarDance XIII
Autor: © Česká televize / David Raub
Tereza Kostková a Marek Eben ve StarDance XIII
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Sehraná moderátorská dvojice Marek Eben a Tereza Kostková (2024)
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
V roce 2025 měla show v televizi přestávku, ale moderátoři, porota a bývalí soutěžící s tanečními partnery vyrazili na StarDance Tour 2025 po celé České republice.
Autor: © Česká televize
Tereza Kostková a Marek Eben odmoderují ještě čtrnáctou řadu StarDance. Po dvaceti letech se s jedním z nejsledovanějších pořadů rozloučí. Kostková letos v červnu oslavila padesátiny, Ebenovi bude v prosinci 69 let.
Autor: Česká televize