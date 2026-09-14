Elegán Eben a módní chameleon Kostková. Jak šel čas s moderátory StarDance

Kvíz: Vítězové, poroty, taneční páry. Jak dobře znáte StarDance?
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21. dubna 2026
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Kvíz: Vítězové, poroty, taneční páry. Jak dobře znáte StarDance?
|
21. dubna 2026
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
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Spisovatelka Radka Třeštíková (45) se po pěti letech rozhodla zbavit kroužku v nose. Piercing, který byl dlouho výraznou součástí jejího vzhledu, už podle svých slov nechtěla nosit. Její děti ale z...
Osmadvacetiletá americká herečka Sydney Sweeney se v nejnovější reklamní kampani pořádně odvázala. Pro společnost, která se zaměřuje na sportovní sázky, natočila odvážný minutový spot, v němž se...
Měnili se soutěžící, tanečníci i porota. Stálicí StarDance ale byla moderátorská dvojice Tereza Kostková a Marek Eben. Mnohé fanoušky taneční show proto překvapilo oznámení, že letošní čtrnáctá řada...
Na udílení cen Emmy dorazily známé tváře v luxusních róbách i méně vydařených outfitech. Nechyběly plné dekolty, odhalená záda i nožky nebo bizár v podobě zlaté „sošky“ v životní velikosti. Podívejte...
Nahá seznamka Naked Attraction se vrací. Druhá řada pořadu, který se v Česku vysílá na Óčku a na streamovací platformě prima+, se objeví v polovině října a přinese několik novinek. Kromě většího...
Tam, kde má práci, tam v tu chvíli žije. Nicméně v New Yorku, který se stal jejím druhým domovem, se snaží herečka a modelka Natália Germáni být už kvůli dětem celý školní rok. Zuna tam nastoupila do...
Muzikant Calin v rozhovoru pro iDNES.cz promluvil o své nové roli, hledání talentu, slávě i vlastním egu. Hudebník letos usedl do poroty SuperStar po boku Ewy Farne, Pavola Habery a Jakuba Prachaře....
Jakub Kohák rád mystifikuje, je pověstný svým pohotovým humorem a improvizací. Na internetu se proto můžete dopátrat hned tří letopočtů, kdy se narodil, anebo si přečíst, že svým synům nadělil jména...
Marek Eben je považován za jednoho z nejelegantnějších a nejpohotovějších českých moderátorů. Během dvaceti let ve StarDance dokázal odzbrojit soutěžící i diváky jedinou větou. Ne všechny jeho...
Americká herečka Hayden Panettiere zemřela v srpnu ve věku 36 let. Podle zdroje webu TMZ za její smrt mohla jedina pilulka. Vzala si lék proti bolesti oxykodon, který byl potažený fentanylem.
I na letošním udílení televizních cen Emmy se vzpomínalo na herce a další osobnosti zábavního průmyslu, které v uplynulém roce zemřely. Jedním z nejsilnějších momentů večera byla pocta herečce...
Princ Harry (42) a jeho žena Meghan (45) se po šesti letech vrátili do Velké Británie a usadili se na venkově. Rodina zveřejnila video z idylického venkovského života a jejich děti Archie a Lilibet...
Na udílení cen Emmy dorazily známé tváře v luxusních róbách i méně vydařených outfitech. Nechyběly plné dekolty, odhalená záda i nožky nebo bizár v podobě zlaté „sošky“ v životní velikosti. Podívejte...
Spisovatelka Halina Pawlowská (71) prozradila v Show Jana Krause, že se jí lidé často ptají na její první sexuální zážitek. Nejdřív byla tou otázkou zaskočená, teď už ale ví, jak odpovídat.
Princ William a Kate minulý týden vyprovodili svého nejstaršího syna do Eton College, kde George nastoupil ke studiu. Kráčí tak ve stopách otce, prince Williama i jeho bratra Harryho. Jak probíhal...
Ilona Hromadníková patří k české vědecké špičce. Za vývoj revoluční metody v diagnostice těhotenských komplikací získala prestižní ocenění Česká hlava. Coby aktivní sportovkyně se však musela...
Influencerka Dominique Alagia měla v úterý odletět do Thajska, kde měla reprezentovat Česko na světovém finále Miss Grand International 2026. Kvůli zranění ji ale vedení Miss Czech Republic muselo...
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