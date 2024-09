Točení Specialistů mě trochu převálcovalo. Teď si dávám pozor, říká Erftemeijer

Jacobe, vaše maminka je Češka, tatínek pochází z Holandska. Vy sám jste se tam narodil… Jak jste se dostal do Čech?

Mamince se stýskalo po domově. Když mi byly čtyři roky, společně se staršími sourozenci jsme se přestěhovali do Prahy.

Zmiňujete sourozence, pohybuje se některý z nich taky v herecké branži?

Ne, jsem sám.

Za to, že hrajete, může svým způsobem vaše maminka, že?

Dá se to tak říct. K mé babičce, u které jsem si jako dítě hrál, přišla kdysi na návštěvu jistá herečka. Ta mi tuhle dráhu prý předpověděla. Maminka si to pamatovala, a když mi bylo asi devět, vzala mě do divadla na konkurz do muzikálu Rychlé šípy. Tenkrát mě rovnou vzali a tím to celé začalo.