Svíčka s vůní vody, ve které masturboval nový sexsymbol Elordi, jde na dračku

Jacob Elordi je australský herec španělského původu, který žije momentálně kvůli velkému pracovnímu vytížení ve Spojených státech. Proslavil se v roce 2018 v romantické komedii Netflixu Stánek s polibky, pak přišla zlomová role „náctiletého psychopata“ Natea Jacobse v kritiky i diváky vysoce hodnoceném seriálu HBO s názvem Euforie.

V posledních měsících začalo jeho jméno trendovat ve vyhledávání na sociálních sítích TikTok a Instagram v souvislosti s filmem Saltburn, který je kvůli několika scénám pro některé z diváků dost kontroverzní.

Mladí uživatelé se baví u sdílených videí, ve kterých ukazují reakce svých rodičů během sledování scén, ve kterých (pozor, spoilery!) hlavní hrdinové masturbují za deště na čerstvém hrobě, mají orální sex se ženou v době, kdy má menstruaci, či pijí vodu z vany, ve které chvíli předtím někdo během koupele masturboval.

Jacob Elordi a svíčka s vůní vody z koupelové scény, v niž ve filmu Saltburn masturboval.

Zdatní obchodníci ihned využili situace a na trhu je v přepočtu přibližně za 700 korun svíčka s názvem Jacob Elordi’s Bath Water, tedy voda z koupele Jacoba Elordiho. Prý voní po vanilce a řada e-shopů už hlásí, že je vyprodaná. Na Zlatých Glóbech k ní čichali i producentka filmu, herečka Margot Robbie a představitel Olivera, irský herec Barry Keoghan. Ten dostal hlavní roli ve snímku Saltburn právě díky fillmovému kolegovi Elordimu.

„Režisérka chtěla původně Timothéeho Chalameta. Zeptal jsem se, jestli neuvažovala o Barrym Keoghanovi… a bylo to,“ svěřil se pro britské vydání magazínu Vogue Elordi, jehož velkým koníčkem je fotografování. Nárazově pracuje také jako model, fanynky potěšil například v módní kampani na spodní prádlo značky Calvin Klein.

Bisexuál Elordi chodil v minulosti s dcerou topmodelky Cindy Crawfordové Kaiou Gerberovou. Keoghan se nyní čerstvě rozešel s přítelkyní. Když spolu flirtovali na premiéře filmu, fanoušci začali spekulovat o tom, zda mezi nimi není něco víc.

„Není to jen pro kamery a kvůli premiéře. Já s ním opravdu flirtuji! Já a Jacob… Upřímně? Je pro mě jako bratr, jsme si velmi blízcí. Cítím se v jeho společnosti dobře a uvolněně. Jak taky jinak. Při natáčení jsme se spolu museli líbat. Jsme dobří přátelé, jsme si blízcí. Děláme si z toho všeho legraci,“ vysvětluje Keoghan, který se v několika scénách filmu Saltburn objevil úplně nahý a získal mnoho nových fanynek, které po něm stejně jako po Elordim šílejí.

Barry Keoghan ve slavné kontroverzní scéně ve filmu Saltburn (2023)

„Budu upřímný. Je to milé, když si o vás někdo myslí, že jste sexy, potěší to. Tam, kde teď jsem, mě ale nedostal můj vzhled. Věřím, že ta současná velká popularita mi pomůže otevřít cesty k dalším novým zajímavým rolím,“ doufá.

Souhlasí s názorem mnohých, že scéna, ve které pije vodu z vany, je nechutná. „Ano, je to nechutné. Ale je to opravdu důležitá součást vyprávěného příběhu, která to celé posouvá na další level. Oliver je zmatený kluk. Chce být součástí toho všeho, chce být sám Felixem,“ říká.

„Když jsem četl poprvé scénář, hned jsem si řekl, že je sakra vzrušující a osvěžující. Při natáčení jsme rozhodně všichni posouvali své hranice a opouštěli své komfortní zóny. Je to skvělý film. A pokud někoho pohoršuje, nedá se nic dělat. Není to rozhodně mainstreamový film pro všechny,“ dodává Elordi.

VIDEO: Trailer k filmu Saltburn: