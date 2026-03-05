Jacob Elordi prozradil, jak s Margot Robbie natáčeli vášnivé scény v Bouřlivých výšinách

Elordi přiznal, že natáčení intimních scén pro něj byla výzva. Herci museli být plně naladěni jeden na druhého, aby divákům předali složitou dynamiku vztahu svých postav. „Není to nic jiného než choreografie bojových scén nebo tance,“ řekl s tím, že natáčení takových scén je často i technicky náročné.
Jacob Elordi vysvětlil, že i když výsledek působí přirozeně, každý krok a pohyb musí být přesně naplánovaný. „Každý pohyb musí sedět a ladit s osvětlením na natáčení,“ uvedl herec a doplnil, že kameramani i režie museli mít vše dobře natrénované, aby scény působily věrohodně.
Film Bouřlivé výšiny měl premiéru v českých kinech 13. února a u diváků už stihl sklidit velký úspěch – u některých právě díky peprným scénám. Ty jsou podle Elordiho ve snímku nezbytné. „Romantické scény nejsou jen o o tom ukázat vášeň, jsou to momenty, které posouvají příběh,“ uzavřel Elordi o roli, která ho podle něj výrazně posunula.
A to až natolik, že se stal v poslední době favoritem na nahrazení Daniela Craiga v roli Jamese Bonda. Za skokem na pomyslnou první příčku má podle některých stát právě úspěch Bouřlivých výšin.